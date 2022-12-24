Мощный удар в любой момент: астролог назвал города, которым грозит атака РФ на Новый год и Рождество

В конце декабря Марс соединится со звездой ярости, буйства и насилия Альдебаран. Такое соединение может дать сильный обстрел с воздуха, говорит гороскоп.

​Астролог спрогнозировал даты мощных ракетных атак на Украину / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Дмитрий Уранус составил гороскоп для Украины на ближайшие недели и спрогнозировал, когда есть риск масштабных ракетных ударов и каким городам больше всего угрожает опасность.

По словам специалиста, главный текущий напряженный аспект – соединение Марса со звездой Альдебаран. Точная дата соединения – понедельник 26 декабря 2022 года. Интервал времени, когда это соединение в силе - с 23 декабря по 1 января включительно.

"Марс - бог войны, а Альдебаран - звезда ярости, буйства и насилия. Такое соединение, в период с 23 декабря по 1 января, может дать сильный обстрел с воздуха в любой момент. Соединение происходит в воздушном знаке Близнецы, потому это именно воздушная агрессия... Но этот же аспект можно повернуть и в другую сторону, проявив ярость против врага. Это палка о двух концах. Мы тоже можем нанести большой урон противнику в этом интервале времени. Обмены интенсивными ударами очень вероятны", - написал Уранус в своем Telegram-канале.

В целом, аспект соединения Марса и Альдебарана несет миру множество разнообразных аварий, катастроф, пожаров в ближайшую неделю.

Астролог считает, что основной ракетный удар будет направлен на Киев и Киевскую область. Также опасность может нависнуть над городами Кривой Рог и Черкассы.

t.me/astrolog_dmitriy_uranus

"Астрокартограмма новолуния от 23 декабря, на ближайшие 30 дней, указывает на опасный и разрушительный аспект Плутона, проходящий рядом с городами - Харьков, Чугуев, Доброполье, Покровск, Селидово. Кроме постоянных атак в районе Бахмута и Соледара, возможна тяжелая ситуация в районе Марьинки. Возможна атака в направлении Курахово", - предупредил Уранус.

t.me/astrolog_dmitriy_uranus

Он добавил, что в карте независимости Украины сейчас проходит последний транзит соединения Сатурна и Луны. Точная дата соединения – 31 декабря.

"Около этой даты враг может попытаться максимально навредить людям, проживающим в Украине. К примеру, устроить продолжительный массированный обстрел на пару дней, полный блэкаут или еще какую-то гадость. Враг любит красивые даты, и обязательно постарается испортить людям праздник в Украине. Последний проход Сатурна по Луне около 31 декабря может дать некий "финальный аккорд симфонии путина", - пишет астролог.

На Рождество (6-7 января 2023 года) есть риск ударов по объектам водного хозяйства. Либо это будут массированные удары по Украине с моря.

"Думаю, что не стоит планировать каких-то особых мероприятий на новогодние праздники. Берегите себя!", - резюмировал Уранус.

Ранее Дмитрий Уранус спрогнозировал, когда произойдет толчок к более быстрому окончанию боевых действий в войне России против Украины. В частности, случится редкое явление, которое окажет сильное влияние на ход войны. В следующий раз оно будет лишь через 84 года.

Также специалист прогнозировал, что за Крым ВСУ начнут жестокие сражения с русскими оккупантами в июле 2023 года.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Другие новости: