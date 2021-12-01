ВОЗ дала важные рекомендации туристам во время распространения штамма Омикрон

ВОЗ дала рекомендации туристам во время пандемии / Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что запреты на поездки не смогут предотвратить международное распространение штамма коронавируса Омикрон.

По его словам, страны должны принимать лишь меры по снижению риска, сообщает официальный сайт ВОЗ.

"Мы призываем все страны принять рациональные, пропорциональные меры по снижению риска в соответствии с Международными медико-санитарными правилами. Это включает меры по задержке или сокращению распространения нового варианта, такие как скрининг пассажиров перед поездкой и/или по прибытии, или применение карантина к международным путешественникам. Общие запреты на поездки не смогут предотвратить международное распространение Омикрона, и они ложатся тяжелым бременем на жизнь и средства к существованию", - заявил он.

Новый штамм коронавируса Омикрон

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, что нового штамма коронавируса Омикрон еще не было обнаружено на территории Украины. Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что пока не известно, вызывает ли штамм более тяжелое течение коронавирусной болезни.

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В то же время Минздрав ввел самоизоляцию для граждан при въезде в Украину из стран со вспышками Омикрона. Для путешественников, которые провели в соответствующих странах больше недели за последние четырнадцать дней, нужно будет пройти двухнедельную самоизоляцию.