ВОЗ дала важные рекомендации туристам во время распространения штамма Омикрон

Общие запреты на поездки не смогут предотвратить международное распространение Омикрона.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что запреты на поездки не смогут предотвратить международное распространение штамма коронавируса Омикрон.
По его словам, страны должны принимать лишь меры по снижению риска, сообщает официальный сайт ВОЗ.
"Мы призываем все страны принять рациональные, пропорциональные меры по снижению риска в соответствии с Международными медико-санитарными правилами. Это включает меры по задержке или сокращению распространения нового варианта, такие как скрининг пассажиров перед поездкой и/или по прибытии, или применение карантина к международным путешественникам. Общие запреты на поездки не смогут предотвратить международное распространение Омикрона, и они ложатся тяжелым бременем на жизнь и средства к существованию", - заявил он.
Новый штамм коронавируса Омикрон
Напомним, ранее в Минздраве рассказали, что нового штамма коронавируса Омикрон еще не было обнаружено на территории Украины. Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что пока не известно, вызывает ли штамм более тяжелое течение коронавирусной болезни.
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В то же время Минздрав ввел самоизоляцию для граждан при въезде в Украину из стран со вспышками Омикрона. Для путешественников, которые провели в соответствующих странах больше недели за последние четырнадцать дней, нужно будет пройти двухнедельную самоизоляцию.
Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно
26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.
Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.
Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.
27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.
Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.
При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.
Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.
В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.
Новый штамм коронавируса Омикрон может появиться в Украине уже к Новому году, считает доктор медицинских наук Александр Гриневич.