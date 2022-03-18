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Война в Украине против российских оккупантов: астролог назвала поворотную дату

18 марта 2022, 09:03

Вторжение России в Украину произошло во время убывающей Луны. В такие периоды нет сил завершить начатое, поэтому острая фаза не будет долгой, говорит гороскоп.

война
Примерно 22-23 марта и 9 апреля могут быть сильные и жесткие провокации, говорит гороскоп для Украины / Фото Reuters

Война в Украине 2022 может завершиться благодаря переговорам. Об этом свидетельствует гороскоп для Украины, который составила астролог Лариса Гресь.

По ее словам, вторжение России в Украину произошло во время убывающей Луны. Как правило, в такие периоды нет сил завершить начатое, поэтому есть надежда, что сама острая фаза не будет продолжительной, передает Телеграф.

В то же время первые переговоры России и Украины начались на новолуние в знаке Рыбы - скрытом и хитром. Астролог не исключает, что много информации осталось "за кадром".

"Но только переговоры способны остановить весь этот ужас и безумие. Раз от раза они будут становиться более предметнее (...) После 20 марта можно надеяться, что весь переговорный процесс уйдет от неопределенности и примет более или менее конкретные очертания", - рассказала Гресь.

Когда ждать новых жестоких боев в Украине

Если же переговоры не дадут результата, то примерно 22-23 марта, могут быть сильные и жесткие провокации, беспощадные бои. А 9 апреля этот ужас может повториться, говорит астролог.

Когда наступит переломный момент в войне в Украине

30 апреля 2022 года произойдет солнечное затмение. Оно может усугубить кризис в РФ и дать шанс на окончание разрушительной фазы войны России против Украины.

"В карте Украины данное затмение пройдет в доме соседнего государства, а в карте России — в доме кризисов, что дает основание надеяться на кризисную ситуацию внутри РФ, конфликт внутри страны, а также на конфликт внутри власти. Очень даже похоже, что конец марта, первая половина апреля может быть отправной точкой, для завершения разрушительной части военного конфликта", — считает Гресь.

Астролог прогнозирует, что в последних числах марта будут происходить парадоксальные ситуации, которые будет трудно уложить в логическую цепочку. Исходить эти события будут из РФ.

Сохранит ли Украина свои территории

С 12-14 мая начнутся изменения в политике Украины. Мы можем увидеть некую нетипичность в действиях наших политиков. При этом натальная карта Украины говорит о том, что произойдут существенные трансформации.

"Еще в 2014 году я писала, что Украина не сохранит свои территории. Но от выбранного курса нашего правительства будет зависеть, останется ли Украина в рамках той территории, которую мы имеем сейчас, или нет", - отметила Гресь.

Специалист добавила, что с точки зрения астрологии, к какому бы результату мы не подошли в апреле месяце – конфликт не будет исчерпан.

"Процесс определения будет долгий, данный вопрос будет решаться весь март, заново придется подходить к этой теме летом, в июле-августе, и только к середине декабря станет понятно, что мы имеем", — резюмировала астролог.

Читайте такжеКогда и как закончится война в Украине и что сделать для победы: гороскоп на март-апрель 2022

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

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