Гороскоп на 16 марта 2022 года: астролог рассказала, что нужно делать в 21-й день войны в Украине

Астролог составила гороскоп для Украины на 16 марта 2022 / Фото Reuters, ua.depositphotos.com

Астролог Ирина Звягина составила гороскоп для Украины на двадцать первый день войны - 16 марта 2022 года.

По ее словам, сегодня ситуация будет двигаться по накатанной колее, ничего не поменяется существенно и бесповоротно.

"Луна в Деве ставит много мелких задач, усиливает хозяйственность. Время натачивать ножи, пересматривать оружие, устраивать ревизию боеприпасов. По ходу могут приходить рациональные предложения, интересные идеи по усовершенствованию окружающего пространства, быта", - говорит гороскоп на сегодня.

Если не вмешиваться в ситуацию, то она сама выберет правильное направление и притянет нужные ресурсы.

Если нагрузить руки, то в процессе монотонной деятельности в голову придут полезные мысли. Если же заниматься интеллектуальной работой, то результатом будут практические и своевременные решения.

"Управитель Девы, Меркурий, так или иначе служит прагматичным целям и помогает делать то, что полезно здесь и сейчас. Хоть он и находится в Рыбах, но во всем есть смысл, и даже то, что он помогает кому-то путать следы – это могут быть сохраненные жизни. Партизанская война – определенно по части рыбьего Меркурия. Снег тает, и скоро сама земля создаст маскировку, а тайные тропы приведут или уведут в зависимости от ситуации", - рассказала астролог.

Что можно и нужно делать 16 марта 2022 - советы астролога

День подходящий для физической работы, упорядочивания припасов, генеральной уборки, стройки.

Особое внимание нужно уделить здоровью и нуждам организма, чистоте тела.

Можно посетить ветеринара или просто больше времени провести с домашними питомцами: вычесать, прогулять, дать витамины.

"Нельзя ждать, пока все это закончится. Надежный тыл, его наличие, важно для тех, кто на передовой. Они должны знать, что пока они нас защищают, мы позаботимся обо всем остальном", - резюмировала астролог.

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