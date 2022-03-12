Война в Украине: известный таролог предсказал полный крах российского вторжения

Войска России / Reuters

Днепровский таролог Андрей Костенко предсказал перспективы военного вторжения РФ в нашу страну.

Таролог считает, что по поводу дат начала вторжения советники российского руководства просчитались и Россию ждет полное поражение.

"Согласно китайскому календарю, Путин напал на Украину в день Разрушения ("Дежурное божество VII"). Это идеальный день, если вы хотите что-то разрушить (а Путин хочет раз и навсегда разрушить Украину как независимое государство) и кого-то наказать", - говорит таролог.

По прогнозу таролога, советники Путина немножко просчитались.

"Они думали, что, если на день начала войны приходятся еще и целых два разрушителя - годичный и месячный, - то разрушительный эффект от вторжения будет еще больше. Но тут есть нюанс. Надо было внимательнее штудировать литературу. На самом деле все важные дела (даже разрушительного характера), начатые в такие дни, заканчиваются полным провалом", - отмечает Андрей Костенко.

"Краткосрочное дело Путлера - блицкриг, маленькая победоносная война, - уже провалилось! Россия понесла огромные потери от войны и понесет еще больше от санкций. Долгосрочное дело, осада Украины, провалится тоже. Ресурсов уже не хватит бывшей империи. Так что, братья и сестры, держим строй. С Украиной Бог и Китайская Метафизика. Мы победим! Слава Украине! Смерть врагам!", - добавил таролог.

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Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

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