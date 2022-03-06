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Первые договоренности и "угасание России": астролог составила гороскоп для Украины и окончание войны

6 марта 2022, 23:44

15 - 23 марта, возможно, нас будут "ломать", убеждать что-то подписать, сдать.

Киев, война, вторжение
Война в Украине гороскоп / Фото Reuters

Астролог Надежда Боровая дала прогноз о ходе войны в Украине и как будут развиваться события дальше.

"Что касается стратегического прогноза, то цели войны не будут достигнуты. Ни одна из сторон не получит того, к чему стремится", - говорит астролог, пишет realist.online.

Эксперт отмечает, что что-то можно будет изменить после 21 марта. Включатся другие процессы.

С 6 по 13 марта общее состояние украинцев будет героически-паническое. Возможно будут показывать чудеса героизма, другие наоборот. Это довольно сложное время. Возможны ошибки, несогласованность действий разных подразделений, разных направлений.

"Скорее всего, оккупанты перестанут работать во всех направлениях, выбирая одно. Возможна смена тактики ведения войны. Больше похоже на работу диверсионную, пропагандистскую, информационную: взломы сайтов, предательства. Причем с обеих сторон", - говорит астролог.

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Первые договоренности

8 марта будут заключены первые договоренности. Они будут неприятными, вынужденными. Про сдачу интересов страны речь не идет, но временные уступки могут быть. Долго они не продержатся: кто-то нарушит.

Санкции, закрытое небо и помощь Украине

10 марта наши партнеры "сдадутся". В лучшем случае мы получим закрытие неба. Может быть, против РФ будут введены какие-то еще неведомые нам санкции или оказана помощь, которую нам не собирались предоставлять.

15 - 23 марта, возможно, нас будут ломать, убеждать что-то подписать, сдать. В этот период даже может быть меньше жестких обстрелов и атак.

"Будут потери и победы, сложные месяцы, как минимум, до лета", - добавила астролог.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

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