Война 24 февраля – как пустить овцу в стадо волков: почему Путин фатально ошибся - нумеролог

Нумеролог объяснила, почему Путин фатально ошибся - коллаж ua.depositphotos.com/

24 февраля 2022 года ‒ дата, которую русский диктатор Путин выбрал в качестве дня начала полномасштабной военной агрессии против Украины ‒ по всем канонам нумерологии является очень и очень неблагоприятной для него. Об этом заявила известный украинский нумеролог Лариса Браницкая, сообщает портал "КП в Украине".

"24 февраля находится под символом "Арсенал властелина" ‒ то есть знак оружия, бронетехники и подготовки к боям. Это очень негативный день, потому как любые действия, во время него кем-либо предпринятые, приведут к очень и очень плохим и последствиям для него. Начинать войну в такой день – практически то же самое, что и запускать овцу прямо в волчью стаю. Любые атаки в этот день заведомо будут обречены на провал ‒ в конечном итоге", - сказала она.

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Напомним, ранее известный украинский специалист по нумерологии Владислав Грицай говорил ‒ лидер русской кровавой диктатуры Владимир Путин, скорее всего умрет после того, как случится предательство кого-то из его окружения. Причем нумеролог говорил, что самые высокие шансы на том, что предателем будет министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Есть большие шансы, что Путина предадут свои. Я проводил нумерологический анализ разных сценариев. Самый вероятный, что все запылает в Минске. Скорей всего, саботаж генералов и их заговор. Потом полыхнет Санкт-Петербург. Потом "загорится" в Сибири. Ну и в самом конце уже ‒ Москва".

Несколькими месяцами ранее Грицай утверждал - что будущий, 2023 года, ожидается крайне непростым для украинцев. А вот уже весной-2024 в Украине начнется волна позитива.

"В 2023-м у украинцев будут много конфликтов и проблем. А в 2024-м начнется полное процветание", ‒ подытожил специалист.

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