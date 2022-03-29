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Когда Украина победит: нумеролог назвал дату ключевого события

29 марта 2022, 18:07

Переломный момент наступит в конце апреля.

война в украине, гороскоп
Когда закончится война в Украине - прогноз нумеролога / depositphotos.com/

Нумеролог Владислав Грицай назвал дату, когда в Украине закончится война. Он отметил, что важное событие произойдет менее, чем через месяц.

Он подчеркнул, что полное прекращение огня не состоится, однако наступит переломный момент, после которого Украина, улучшит свои позиции и получит хороший результат.

Грицай отмечает, что этот ключевой для страны момент наступит в 20-х числах апреля. Примерно 24 апреля война в Украине пойдет на спад.

"Нужно понимать – есть много этапов. Этап окончания войны и этап окончания военных действий не всегда может обозначать одно и то же. Но по-прежнему я считаю, что 24 апреля (плюс-минус) мы получим хороший для нас результат", - подчеркивает нумеролог.

Он отметил, что именно 24 апреля станет датой, когда произойдет какая-нибудь ключевая битва или сторонам будут достигнуты определенные договоренности. Возможен и вариант, что Россия изменит риторику в отношении Украины.

Грицай уверен, что после этой даты точно произойдет перелом в ходе событий.И он будет в пользу Украины.

Несмотря на позитивные тенденции, нумеролог подчеркнул, что это противостояние не закончится в один момент.

"Ловить бурятов по лесу придется еще какое-то время после победы", - подытожил Грицай.

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