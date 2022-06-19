"Украина полностью уничтожит Путина": нумеролог спрогнозировал, когда русский диктатор умрет

Владимир Путин / коллаж ua.depositphotos.com

Для русского диктатора Владимира Путина август, вероятнее всего, станет критическим месяцем‒ и он либо скончается, либо надолго впадет в коматозное состояние. Именно такой прогноз озвучил в украинском телеэфире известный нумеролог Владислав Грицай.

Он утверждает, что диктатор Путин специально исказило дату своего появления на свет. К примеру, во всех официальных источниках значится дата 7 октября 1952 года. Но, говорит Грицай, скорее всего, Путин родился еще в 1950 году.

"Путин уже много лет с вымышленной датой рождения. Она-то и изменила его судьбу. Суммируем официальную дату, 7 октября 52 года – получим две семерки. Эта цифра обычно приносит удачу – энергия офицера, власти, дает характер человека, который постоянно агрессивен и горд собой. Его же реальная дата рождения не имеет особой силы. То есть в Путине нет стабильности", – сказал нумеролог.

Дело в том, что ровно 30 декабря 1922 года коммунисты создали кровавую империю ‒ СССР. Соответственно, к вековому юбилею этой даты русский диктатор желал восстановить его, говорит нумеролог.

"Возьмем, к примеру, День независимости Украины. А потом ‒ дату рождения Путина. Сумма будет ‒ перекрестные числа. Такое в нашей практике бывает весьма редко. Но, по факту, Украина полностью уничтожит путина, – оптимистически закончил Грицай свой рассказ.

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Напомним, ранее нумеролог Грицай утверждал ‒ русский диктатор Путин может умереть после того, как его предаст кто-то из кремлевской верхушки. Причем эксперт говорил, что предателем, скорее всего станет, Сергей Шойгу ‒ нынешний русский военный министр.

"Довольно большая вероятность, что Путина предаст кто-то из своих. Просматривал я нумерологически разные варианты. Все начнется с Минска ‒ какой-то саботаж генеральский и заговор. Потом, по идее, все перекинется на Петербург. Потом какой-то большой город в Сибири. Ну и в конце ‒ Москва".

До того Грицай говорил, что, согласно результатам его нумерологического анализа, следующий, 2023 год, станет весьма непростым для жителей Украины. А вот уже весной-2024 в Украине пойдет волна позитива.

"В 2023 году в Украине будет продолжаться конфликты и непонимания. А в 2024 году настанет процветание", ‒ подытожил нумеролог.

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