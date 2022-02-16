Воскресит даже почти мертвый цветок: как приготовить дома дешевое и самое эффективное удобрение

Касторовое масло - одно из самых эффективных удобрений для цветов / ua.depositphotos.com

Растения нуждаются в витаминах не меньше людей, ведь со временем они забирают из грунта все питательные вещества и начинают голодать. Если не вносить удобрения, то и комнатные, и уличные растения будут медленно расти, листья будут опадать, а о цветении можно будет лишь только мечтать. Проверенное удобрение для комнатных цветов можно приготовить в домашних условиях. Понадобится лишь касторовое (рициновое) масло и вода.

Касторовое масло как удобрение можно использовать для всех видов комнатных цветов, при выращивании рассады и даже для подкормки деревьев.

Когда применять касторовое масло как удобрение

замедлился рост растения;

опадают листья;

растение долго не цветет и не формирует бутоны.

Также касторовое масло будет полезно после пересадки цветов, в период адаптации к новым условиям.

Кроме того, удобрение защищает цветы от возбудителей многих фитозаболеваний.

Когда нельзя применять касторку как удобрение для цветов

в период анабиоза — зимой многие растений замедляют рост, и искусственная стимуляция цветения может сбить жизненный цикл;

в неразбавленном виде — концентрированное масло оставляет ожоги на корневище и побегах.

Касторка для цветов - польза

Касторовое масло считается очень эффективным удобрением для цветов. С его помощью можно ускорить рост растения, увеличить размер листовой пластины, продлить цветение. При этом бутоны будут больше и пышнее, появятся новые листья и побеги.

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Опытные садоводы говорят, что касторка воскресит даже практически мертвые растения, которые несколько лет не получали никаких подкормок и не разу не пересаживались в новый грунт.

Как приготовить удобрение для цветов из касторки в домашних условиях

Чтобы приготовить удобрение, нужно растворить в литре воды чайную ложку касторового масла. Этим раствором можно как опрыскивать листья растений, так и поливать их под корень.

Учтите, что касторка не растворяется в воде. Поэтому раствор нужно хорошень взболтать и сразу же вносить в почву.

Важный момент: чтобы не обжечь корни растения, сначала нужно полить цветок обычной водой, а потом уже раствором с касторкой.

Эта подкормка наиболее эффективна в период формирования бутонов.

Напомним, вода из аквариума - универсальное удобрение для комнатных цветов. Дело в том, что в помете рыб содержится азот и фосфор, что делает эту воду отличной подкормкой для любых растений, в том числе и для орхидей, и даже для рассады.

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