Воскресит даже почти мертвый цветок: как приготовить дома дешевое и самое эффективное удобрение

Касторовое масло - натуральное средство, которое должно быть у каждого цветовода. Из него можно приготовить универсальное удобрение для комнатных цветов.
Растения нуждаются в витаминах не меньше людей, ведь со временем они забирают из грунта все питательные вещества и начинают голодать. Если не вносить удобрения, то и комнатные, и уличные растения будут медленно расти, листья будут опадать, а о цветении можно будет лишь только мечтать. Проверенное удобрение для комнатных цветов можно приготовить в домашних условиях. Понадобится лишь касторовое (рициновое) масло и вода.
Касторовое масло как удобрение можно использовать для всех видов комнатных цветов, при выращивании рассады и даже для подкормки деревьев.
Когда применять касторовое масло как удобрение
- замедлился рост растения;
- опадают листья;
- растение долго не цветет и не формирует бутоны.
Также касторовое масло будет полезно после пересадки цветов, в период адаптации к новым условиям.
Кроме того, удобрение защищает цветы от возбудителей многих фитозаболеваний.
Когда нельзя применять касторку как удобрение для цветов
- в период анабиоза — зимой многие растений замедляют рост, и искусственная стимуляция цветения может сбить жизненный цикл;
- в неразбавленном виде — концентрированное масло оставляет ожоги на корневище и побегах.
Касторка для цветов - польза
Касторовое масло считается очень эффективным удобрением для цветов. С его помощью можно ускорить рост растения, увеличить размер листовой пластины, продлить цветение. При этом бутоны будут больше и пышнее, появятся новые листья и побеги.
Опытные садоводы говорят, что касторка воскресит даже практически мертвые растения, которые несколько лет не получали никаких подкормок и не разу не пересаживались в новый грунт.
Как приготовить удобрение для цветов из касторки в домашних условиях
Чтобы приготовить удобрение, нужно растворить в литре воды чайную ложку касторового масла. Этим раствором можно как опрыскивать листья растений, так и поливать их под корень.
Учтите, что касторка не растворяется в воде. Поэтому раствор нужно хорошень взболтать и сразу же вносить в почву.
Важный момент: чтобы не обжечь корни растения, сначала нужно полить цветок обычной водой, а потом уже раствором с касторкой.
Эта подкормка наиболее эффективна в период формирования бутонов.
Напомним, вода из аквариума - универсальное удобрение для комнатных цветов. Дело в том, что в помете рыб содержится азот и фосфор, что делает эту воду отличной подкормкой для любых растений, в том числе и для орхидей, и даже для рассады.
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