Хлорка, кипяток и ночное плавание: как надолго сохранить свежесть роз в вазе

Чтобы розы дольше стояли, можно использовать аспирин или водку / Фото pixabay.com

Букет роз - безусловно беспроигрышный вариант подарка для женщины на любой праздник - хоть 14 февраля, хоть 8 Марта, день рождения или просто без повода. Розы очень нежны и капризны, как сами женщины. Чтобы сохранить свежесть букета как можно дольше, придется прибегнуть к некоторым хитростям.

Итак, что делать, чтобы розы долго стояли в воде в вазе? Нужно сделать эту воду максимально свежей и "вкусной" для цветов.

Чтобы розы дольше стояли, нужно перед тем, как поставить цветы в вазу, срезать стебли под углом, чтобы увеличить всасывающую поверхность. Второй вариант - расщепить кончик стебля, чтобы цветок лучше напитывался влагой. Освежать срез цветов нужно каждые 2-3 дня. Эти процедуры нужно совершать под краном, чтобы воздух не закупорил сосуды цветка.

Еще один важный момент: листья очень быстро гниют в воде, затем эти процессы начинаются и в стеблях, поэтому перед тем как поставить цветы в воду, нужно удалить все листья, которые могут соприкасаться с водой.

Розы любят свежую воду, поэтому, чтобы продлить их жизнь, нужно не лениться каждый день менять воду в вазе и промывать стебли от слизи.

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Что нужно добавить в воду, чтобы розы дольше стояли

В стоячей воде развивается губительная для цветов патогенная микрофлора. Поэтому в воду нужно добавить что-то, что будет дезинфицировать жидкость. Вариантов таких добавок множество.

Чтобы розы дольше стояли, добавляют аспирин (нешипучий) - две-три таблетки из расчета на один литр. Прежде чем ставить розы в вазу, нужно убедиться, что аспирин растворился. Ацетилсалициловая кислота обеззараживает воду, предотвращая процесс гниения. Вместо аспирина можно использовать несколько капель нашатырного спирта, несколько кристаллов марганца или таблетку активированного угля.

Также сохранить свежесть букета помогут несколько капель лимонной кислоты, чайная ложка уксуса или щепотка борной кислоты.

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Чтобы розы дольше стояли, можно использовать каплю чистящего средства "Доместос" или "Белизну". Этот способ работает по тому же принципу - хлорка будет уничтожать болезнетворные бактерии. Ведь цветы умирают не от старости, а от микробов, которые развиваются на стеблях.

Розы, а также другие древесные цветы (хризантемы, сирень и т.д.) — "алкоголики". Чтобы розы стояли дольше, добавьте в воду 1 ст. л. водки на литр воды.

Чтобы продлить жизнь букета роз примерно в два раза, на дно вазы нужно положить серебряное изделие - оно будет обеззараживать воду.

Сахар - еще одно средство, которое советуют многие садоводы. Две чайных ложки сахарного песка обеспечат цветы необходимыми для жизни компонентами. Также восполнит дефицит питательных компонентов срезанного цветка столовая ложка картофельной мякоти, добавленная в воду.

Как реанимировать розы

Если розы опустили бутоны, цветоводы советуют обернуть их смоченной водой бумагой. Розы выпрямятся примерно через полчаса.

Также реанимировать розы, которые начали увядать, поможет горячая вода. Сначала нужно подрезать стебли на 2-3 см, а потом поставить букет в очень горячую воду. Температура воды должна быть такой, чтобы если вы опустите в нее палец, то смогли выдержать. Такие "банные" процедуры должны длиться не дольше 10 минут.

Чтобы розы дольше стояли, на ночь их можно отправлять в "плавание", то есть помещать в ванную с прохладной водой. Бутоны при этом должны быть на поверхности воды.

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