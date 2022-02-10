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Будет пышно цвести: как приготовить лучшее удобрение для герани из одного препарата из аптечки

10 февраля 2022, 03:45

Чтобы продлить цветение герани, растение можно угостить подкормкой, которую легко приготовить в домашних условиях. Вам понадобится лишь йод.

герань
Йод - незаменимое удобрение для герани весной / Фото pixabay.com

Герань или пеларгония - неприхотливое и красивое растение, которое можно встретить на подоконниках как начинающих, так и опытных цветоводов. Растение не требовательно и отличается красивым и пышным цветением. Чтобы продлить цветение, герань можно угостить подкормкой, которую легко приготовить в домашних условиях. Вам понадобится всего лишь один препарат из вашей аптечки - это йод.

Удобрение из йода для герани - польза

Подкормка с йодом ускоряет процесс формирования завязей и помогает растению активно развивается в весенне-осенний период. Кроме того, это удобрение улучшает усвоение растениями азота, что, в свою очередь, положительно сказывается на росте лиственной массы и укреплении иммунитета. Также йод защитит герань от таких болезней как мучнистая роса и фитофтороз.

Как понять, что герань просит ее "покормить"

Сигналом того, что пеларгония нуждается в подкормке, служит изменение состояния растения: листочки становятся вялыми и начинают усыхать. Если не предпринять срочных мер, то растение полностью потеряет листву или в худшем случае совсем зачахнет.

Как приготовить удобрение для герани дома

Йод в чистом виде для подкормки пеларгонии применять нельзя. Его следует добавлять в воду, причём в очень ограниченном количестве. Лучше всего разбавлять йод в дождевой или отстоянной воде. Некоторые цветоводы рекомендуют ее слегка подогреть.

На один литр жидкости достаточно одной капли йода. Для очень ослабленных растений допускается до трех капель.

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Поливать герань раствором йода нужно равномерно и под самый корень цветка ближе к боковым стенкам вазонов. Вносить удобрение лучше во влажную почву, чтобы не обжечь корни.

На одно растение не стоит использовать больше 50 мл жидкости.

Поливать герань раствором йода можно не чаще одного раза в три-четыре недели.

К слову, чтобы герань имела пышную и зеленую листву, ее можно поливать водой с нашатырным спиртом.

Чтобы приготовить раствор, в двух литрах воды растворите 10 капель спирта и вылейте по 250 мл раствора в горшок объемом 5 литров. Если горшок поменьше, то и раствора нужно будет меньше.

Ранее Главред писал, что сахар поможет надолго сохранить свежесть букета срезанных роз. Чтобы розы дольше стояли в воде, можно использовать и другие лайфхаки. Эти способы доступны каждому, ведь понадобится лишь то, что всегда есть под рукой.

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