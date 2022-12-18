glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

"Вместо "звезды смерти" "мирная четверка": астролог спрогнозировала, что будет с войной в 2023-м

18 декабря 2022, 17:12
В мае 2023 года военные действия пойдут на спад, война будет постепенно угасать, говорит известный астролог Валентина Виттрок.
ВСУ, астрология
Астролог спрогнозировала, что будет с войной в 2023-м / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

С наступлением 2023 года у украинцев появятся некоторые основания для осторожного оптимизма по поводу украино-российской войны. Об этом в комментарии порталу ТСН заявила известный астролог Валентина Виттрок.

"Во-первых, в 2022 году, согласно карте Ба Цзы, именуемой "четырьмя столпами судьбы", на земной небосклон залетела "пятерка", которую астрологи часто называют "звездой смерти". Она должна была принести с собой массовые человеческие смерти, и это случилось – уже погибло очень много людей – как военных, так и мирных. С вступлением в права 2023 года, по мнению астрологов, у нас появляются основания для оптимизма. […] Во-первых, на смену "пятерке" – "звезде смерти" – приходит "четверка", считающаяся мирной, поэтому все в нашей жизни должно – пусть не сразу, а постепенно – нормализоваться. Во-вторых, в мае наступающего года планета удачи и успеха Юпитер перейдет в знак Тельца, который, как мы уже говорили, является небесным покровителем Украины. Сейчас он находится в Овне, а это значит, что делает военные действия активными. После того как Юпитер возьмет Украину под свою защиту, война, возможно, прекратится не сразу: эта планета очень большая, поэтому движется медленно, и серьезных результатов придется подождать. Однако военные действия станут вялотекущими – без прорывов на фронте и бомбежек тыловых областей нашей страны", − говорит она.

По мнению Виттрок, ситуация изменится к лучшему после того, как планета Сатурн перейдет в знак созвездия Рыб из созвездия Водолея.

"В-третьих, в марте 2023 года Сатурн выйдет из знака Водолея и перейдет в знак Рыб, а это значит, что исчезнет негативный аспект в нашей жизни – скорее всего, война все-таки пойдет на спад. К тому же пребывание Сатурна в Рыбах – время милосердия, благотворительности и волонтерства: нельзя сказать, что жизнь украинцев резко улучшится, но то, что она станет легче во многих аспектах, несомненно", − подытожил он.

Гороскоп для Украины

Ранее астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения полуострова Крым под контроль Украины ждать осталось недолго. По его прогнозу, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

Другие новости:

астролог гороскоп астрологический прогноз война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:58

"Паника нарастает": военный ВСУ сообщил, что россияне начали бежать из Крыма и минировать пляжи

17:54

Сантехник станет вашим другом: 6 вещей, которые нельзя смывать в раковину

17:28

День Святого Николая – теплые поздравления и оригинальные картинки на 19 декабряФото

17:15

Муж Бритни Спирс рассказал, что думает про голые фото супруги в Сети

17:12

"Вместо "звезды смерти" "мирная четверка": астролог спрогнозировала, что будет с войной в 2023-мВидео

Реклама
17:00

"Компромиссов в пользу убийц РФ не будет": в ОП поставили ультиматум по завершению войныВидео

16:44

"Это говорит алкоголь": Зеленский высмеял никчемные угрозы россиян из-за систем Patriot для УкраиныВидео

16:41

"Язык на клавиатуре перепутал?": Кадыров на китайском языке призвал мусульман воевать против НАТО

16:30

Вместо Арестовича: Люк Скайуокер из "Звездных войн" на английском озвучил сигналы воздушной тревогиВидео

15:58

"Империя начала слабеть": Папа Римский объяснил, почему Путин развязал войну против УкраиныВидео

15:52

"Обнял, как отец": Залужный осуществил мечту сына без вести пропавшего на войне военногоФото

15:49

Жена с детьми вернулись из Польши: ракета РФ убила молодую семью в Кривом РогеВидео

15:47

Путин приказывал Кадырову убить Зеленского - Wall Street JournalВидео

15:42

"Разговаривать с Россией надо": Зеленский прокомментировал возможность диалога с РФ и назвал цели ВСУВидео

15:25

Волшебная ночь с 18 на 19 декабря: как гадать на Святого Николая, чтобы узнать свою судьбуВидео

15:10

Путин не поверил: Лукашенко притворился больным, чтобы сорвать визит диктатора РФ – СМИВидео

15:04

Виктор Павлик показал могилу покойного сына Павла - артист привез ему особый подарок

14:58

Jerry Heil со слезами на глазах оцениал свой проигрыш на Нацотборе на ЕвровидениеВидео

14:56

Прямое участие Беларуси в войне: генерал ВСУ назвал цель визита Путина к ЛукашенкоВидео

14:29

Ликвидировали десятки оккупантов одним ударом: ВСУ разбили расположение военных РФ в СчастьеВидео

Реклама
14:23

Приметы на 19 декабря: какие 5 вещей нельзя делать никому на Святого Николая, чтобы не быть без денегВидео

14:22

Зеленский сравнил Путина с Гитлером и объяснил его "грязную тактику" разрушения городовВидео

13:49

Солист Maneskin прошелся ногами по флагу Украины: Сеть в яростиВидео

13:29

"Отправят в Киев и там повесят": Гиркин готовится к трибуналу в ГаагеВидео

13:00

Военный эксперт спрогнозировал, что будет с ООН после украино-российской войныВидео

12:49

Много осколков, есть погибшие и разрушения: в Белгороде прогремели мощные взрывыФотоВидео

12:40

Даша Кацурина записала эмоциональную реакцию на романтический клип Дорофеевой и ее бывшего мужа

12:20

Путин не сдастся, сколько бы бойцов не умерли: NYT озвучило детали встречи Нарышкина и директора ЦРУВидео

12:16

"Провоцировать медведя": Зеленский оценил вероятность применения РФ ядерного оружияВидео

11:45

Американский военный эксперт спрогнозировал, когда ВСУ начнут новое контрнаступлениеВидео

11:44

"Гей - это что, что-то плохое?": Евгений Клопотенко прокомментировал слухи о своей гомосексуальностиВидео

11:40

Зеленский рассказал о переговорах с Байденом насчет передачи Украине ЗРК PatriotВидео

10:55

"Накрыли" штаб: ВСУ пытались уничтожить Герасимова в Изюме - АрестовичВидео

10:36

"Украина до сих пор не разгромлена": Гиркин начал скулить и заявил о стратегическом поражении РФВидео

10:35

Шойгу покатали на вертолете: в РФ рассказали о поездке на инспекцию к оккупантамВидео

09:52

"Это - фашисты": в Турции спятившая путинистка набросилась на украинкуВидео

09:48

"Армия РФ начнет разваливаться": есть 3 фактора, которые могут разрушить российское войско – экс-глава ЦРУВидео

09:29

Когда закончится война в Украине: генерал ВСУ указал возможные срокиВидео

08:57

"В Киеве к обеду": опубликован подробный план начала вторжения РФ в УкраинуВидео

08:29

Провалы РФ под Бахмутом: между боевиками "ДНР" и наемниками Вагнера растет раскол – ISWВидео

Реклама
08:19

Кремль через старого деда зондирует почву для переговоровмнение

08:15

Диктатор РФ Путин назвал Зеленского "пособником нацизма" и отказался от встречи – NYTВидео

08:00

Похож, да не очень: почему кремлевского недомерка не следует равнять с Гитлером и Сталиным

07:36

"Война еще полгода не закончится": Арестович предупредил, что боевые действия затянутсяВидео

06:26

Поездка Путина на Крымский мост: эксперт объяснил цель КремляВидео

06:15

Вторая попытка россиян захватить Киев: чем все закончитсямнение

04:05

Украине понадобится от часа до 3 недель для подготовки к наступлению оккупантов – КасьяновВидео

03:20

Безумно вкусно: как быстро засолить селедку на Новый год, бюджетная закуска за 60 гривен - рецептВидео

03:00

Рианна впервые показала своего сына

02:15

Зачем нужно класть кубики льда на ковер: эффективный лайфхак, известный немногим

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять