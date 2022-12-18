"Вместо "звезды смерти" "мирная четверка": астролог спрогнозировала, что будет с войной в 2023-м

В мае 2023 года военные действия пойдут на спад, война будет постепенно угасать, говорит известный астролог Валентина Виттрок.

Астролог спрогнозировала, что будет с войной в 2023-м / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

С наступлением 2023 года у украинцев появятся некоторые основания для осторожного оптимизма по поводу украино-российской войны. Об этом в комментарии порталу ТСН заявила известный астролог Валентина Виттрок.

"Во-первых, в 2022 году, согласно карте Ба Цзы, именуемой "четырьмя столпами судьбы", на земной небосклон залетела "пятерка", которую астрологи часто называют "звездой смерти". Она должна была принести с собой массовые человеческие смерти, и это случилось – уже погибло очень много людей – как военных, так и мирных. С вступлением в права 2023 года, по мнению астрологов, у нас появляются основания для оптимизма. […] Во-первых, на смену "пятерке" – "звезде смерти" – приходит "четверка", считающаяся мирной, поэтому все в нашей жизни должно – пусть не сразу, а постепенно – нормализоваться. Во-вторых, в мае наступающего года планета удачи и успеха Юпитер перейдет в знак Тельца, который, как мы уже говорили, является небесным покровителем Украины. Сейчас он находится в Овне, а это значит, что делает военные действия активными. После того как Юпитер возьмет Украину под свою защиту, война, возможно, прекратится не сразу: эта планета очень большая, поэтому движется медленно, и серьезных результатов придется подождать. Однако военные действия станут вялотекущими – без прорывов на фронте и бомбежек тыловых областей нашей страны", − говорит она.

По мнению Виттрок, ситуация изменится к лучшему после того, как планета Сатурн перейдет в знак созвездия Рыб из созвездия Водолея.

"В-третьих, в марте 2023 года Сатурн выйдет из знака Водолея и перейдет в знак Рыб, а это значит, что исчезнет негативный аспект в нашей жизни – скорее всего, война все-таки пойдет на спад. К тому же пребывание Сатурна в Рыбах – время милосердия, благотворительности и волонтерства: нельзя сказать, что жизнь украинцев резко улучшится, но то, что она станет легче во многих аспектах, несомненно", − подытожил он.

Гороскоп для Украины

Ранее астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения полуострова Крым под контроль Украины ждать осталось недолго. По его прогнозу, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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