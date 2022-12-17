glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

"Начнется стрельбище": астролог назвал дату нового штурма на Украину

17 декабря 2022, 17:07
Гороскоп для Украины до конца года. Какой будет ситуация на фронте.
гороскоп для украины, война в украине
Гороскоп для Украины / t.me/KOS_ZSU/105, pixabay

Астролог Алексей Кириченко рассказал о непростом периоде для Украины из-за войны. В своем прогнозе он предупредил, что с 20 января могут начаться новые военные операции.

"Во второй половине декабря Юпитер входит в Овен. Овен воинственный знак зодиака. Юпитер в него войдет 20-21 декабря. Юпитер в Овне даст импульс воевать. Юпитер означает - пропаганда, мотивация. Напряженный аспект означает, что будут проблемы, чтобы организовать это наступление. Никаких наступлений с Беларуси на Киев, Одессу, на Днепр, на Новый год я не вижу. Ближе к Новому году будет ретроградный Меркурий будут проблемы с логистикой. Будет низкий наступательный потенциал, поэтому я не прогнозирую прорыв. Ничего оккупанты не прорвут до 20 января", - говорит астролог.

По его прогнозу к концу января война начнет усиливаться.

"А вот после 20 января будет усиливаться война. Ретроградные планеты перестанут быть, Юпитер будет в Овне. Планеты будут около Плутона, а он связан с войной. В период новогодних праздников может напоминать "военные каникулы". Война будет, будет стрельбище, но сильных военных испытаний не будет. Новые военные операции начнутся после 20 января. Но во второй половине зимы не будет каких-то "армагеддоновских" военных операций", - отметил он.

Астролог также предупредил, что до 20 января на нужно устраиваться на новые работы и не начинать новые проекты, перспективы они не принесут.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Гороскоп для Украины

Ранее астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения полуострова Крым под контроль Украины ждать осталось недолго. По его прогнозу, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

Читайте также:

война в Украине гороскоп астрологический прогноз война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:07

"Начнется стрельбище": астролог назвал дату нового штурма на Украину

17:04

Путин признался в преступлениях против человечества, его должны судить в Гааге - Минюст ГерманииВидео

16:48

Угроза режиму Путина из-за войны с Украиной: в ЦРУ рассказали о рисках для КремляВидео

16:41

Тактика врага во время ракетных ударов была другой: Арестович рассказал подробностиВидео

16:11

50% Киевской области пока без света - КулебаВидео

Реклама
15:48

Горячая Уэнсдей: Дженна Ортега пришла на ток-шоу в прозрачном платье

15:41

В Украине ударит "дикий" мороз и ворвется шторм: синоптики назвали датуВидео

15:34

Окопы врагу не помогут: ВСУ освободят Крым от оккупантов - ДаниловВидео

15:14

Приметы на 18 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год быть успешнымВидео

14:43

Не ради забавных видео: почему коты так обожают коробки

14:31

В России заявили о разводе Варум и АгутинаВидео

14:13

Украина рассматривает сценарий нападения России из Беларуси в конце февраля – генерал ВСУВидео

14:02

Безумно вкусно: как быстро засолить селедку на Новый год, бюджетная закуска за 60 гривен - рецептВидео

13:55

"Путин, закончи эту войну": Шольц обратился к российскому диктаторуВидео

13:42

Контроль над ядерным оружием в обмен на гарантии безопасности: в ГУР поставили условие РоссииВидео

13:30

Сантехник станет вашим другом: 6 вещей, которые нельзя смывать в раковину

13:00

Гороскоп на завтра 18 декабря 2022: Стрельцы будут искрить, Весы – планировать, а Овны – мечтать

12:57

Убивал украинцев на Херсонщине и Николаевщине: ВСУ ликвидировали подполковника РФ ЛопинаВидео

12:47

Переговоров с Путиным и нацистской Россией не будет – ЗеленскийВидео

12:09

Путин кусает губы и проглатывает слова: физиогномист объяснил, что не так с диктаторомВидео

Реклама
12:00

Женский гороскоп на неделю 19-25 декабря: Венера в Козероге не даст расслабиться и мечтатьВидео

11:56

"Бавовна" в оккупированном Крыму: россияне штурмуют Керченский мост, пытаясь сбежать с полуостроваВидео

11:45

Армия Украины планирует освободить Крым и готовится к тяжелому сражению – ЗеленскийВидео

11:25

Невероятная польза квашеной капусты: 4 причины запастись этим чудо-продуктомВидео

11:23

"Путин одержим местью": Зеленский оценил угрозу более мощного наступления РФ в 2023 годуВидео

11:18

Семь женских имен, чьи владелицы неразлучны с успехомВидео

11:01

Зеленский готов выйти на ринг и "набить морду" ПутинуВидео

10:41

Путин едет в Минск давить на Лукашенко – ISWВидео

10:32

"Коля, ты обещал": Успенская собралась замуж за Баскова

10:19

Ожидание vs реальность: участница "Холостяка" шокировала видом до "тюнинга"Видео

09:57

Режим Путина ждет крах, если Россия перестанет воевать с Украиной – PoliticoВидео

09:54

Что подарить маме на Новый год-2023: 7 подарков в год Черного Кролика, которые она оценит

09:37

РФ отводит войска из двух городов на Херсонщине – Генштаб ВСУВидео

09:19

Российская ракета убила супругов в Кривом Роге: под завалами обнаружили тело малышаВидео

08:47

Путина предупреждали о катастрофических последствиях для РФ за месяц до войны – Financial TimesВидео

08:41

Как правильно хранить хлеб: 5 правил, чтобы он был рыхлым и свежим даже через неделю

08:37

"Ржавая военная машина начала двигаться": Касьянов рассказал, когда РФ будет готова к штурму КиеваВидео

08:28

Прекратите жить категориями "неделя-две" - война надолгомнение

07:51

"Украина должна выстоять": Байден призвал Конгресс выделить дополнительные $38 млрд помощиВидео

07:09

"Путин не хочет заканчивать войну": РФ не готова к переговорам и воюет на истощение – директор ЦРУВидео

Реклама
06:56

Путин ускоряет предоставление Patriot Украинемнение

06:42

Ракетные удары РФ: США готовы предоставлять Украине оборудование для быстрого ремонта энергообъектов – ОПВидео

05:00

Волшебная ночь с 18 на 19 декабря: как гадать на Святого Николая, чтобы узнать свою судьбуВидео

04:00

В Украину идет резкое потепление до +18 градусов: синоптик рассказал о неожиданной аномалии

03:05

Военный эксперт предположил, положит ли край войне смерть Путина

02:10

День Варвары – красивые поздравления и открытки Варварам на день ангела

01:35

Армия Путина сможет дойти до Киева только через лет 20-30 – ФейгинВидео

01:00

Любовный гороскоп на неделю 19-25 декабря 2022: Водолеям – чувственность, а Весам – расставание

00:51

Приметы на 17 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год бить счастливымВидео

00:10

В США поставили РФ на место из-за нытья о поставках ЗРК Patriot УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять