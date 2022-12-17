"Начнется стрельбище": астролог назвал дату нового штурма на Украину

Гороскоп для Украины до конца года. Какой будет ситуация на фронте.

Гороскоп для Украины / t.me/KOS_ZSU/105, pixabay

Астролог Алексей Кириченко рассказал о непростом периоде для Украины из-за войны. В своем прогнозе он предупредил, что с 20 января могут начаться новые военные операции.

"Во второй половине декабря Юпитер входит в Овен. Овен воинственный знак зодиака. Юпитер в него войдет 20-21 декабря. Юпитер в Овне даст импульс воевать. Юпитер означает - пропаганда, мотивация. Напряженный аспект означает, что будут проблемы, чтобы организовать это наступление. Никаких наступлений с Беларуси на Киев, Одессу, на Днепр, на Новый год я не вижу. Ближе к Новому году будет ретроградный Меркурий будут проблемы с логистикой. Будет низкий наступательный потенциал, поэтому я не прогнозирую прорыв. Ничего оккупанты не прорвут до 20 января", - говорит астролог.

По его прогнозу к концу января война начнет усиливаться.

"А вот после 20 января будет усиливаться война. Ретроградные планеты перестанут быть, Юпитер будет в Овне. Планеты будут около Плутона, а он связан с войной. В период новогодних праздников может напоминать "военные каникулы". Война будет, будет стрельбище, но сильных военных испытаний не будет. Новые военные операции начнутся после 20 января. Но во второй половине зимы не будет каких-то "армагеддоновских" военных операций", - отметил он.

Астролог также предупредил, что до 20 января на нужно устраиваться на новые работы и не начинать новые проекты, перспективы они не принесут.

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Гороскоп для Украины

Ранее астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения полуострова Крым под контроль Украины ждать осталось недолго. По его прогнозу, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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