"Весной будет буря": астролог предупредила о массовой трясучке и серьезных изменениях для каждого

Астролог предупредила, что уже этой весной можно ждать многим перемены, а страны СНГ будет "трясти".

Гороскоп для Украины / pixabay, president.gov.ua

Война в Украине довольно серьезно изменила мир. Как отмечает астролог Ангелина Вакулина, это повлияло на резкую трансформацию.

"Ближайшие два месяца нас ожидаешь затишье. Как бывает перед бурей. Бурей, которая несет максимальные изменения. Некоторых эта воронка сорвет с места и снова разбросает по миру. Смена места жительства, смена работы, смена окружения, изменения мышления. Будут приниматься решения, которые откладывались годами", - отмечает астролог в прогнозе, передает Главред.

Вакулина добавляет, что сейчас важно приложить все усилия, чтобы осознать все неверные действия. решения, установки.

"2023 - год личных и мировых трансформаций. Это не должно пугать. После бури наступит тишина. Для кого-то период будет стремительного и ошеломляющего роста, для некоторых наоборот", - добавила она.

По ее словам, весной ждут многих перемены, а страны будет "трясти".

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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"Середина и конец весны очень сильно явно, что и что делал и чем жил в 2022 году. Страны СНГ будет трясти не по детски. Энергия стран сильно изменится. Произойдет консолидация общества", - говорит астролог.

Вакулина отмечает, что промежуток - март-май будет ужасным.

"Политически перемены во всем мире. Некоторые государства скоро исчезнут. Я повторюсь, так как было уже не будет. Будут и территориальные изменения в Украине (это уже давно решено), необратимые процессы. Появятся новые партии и целые новые альянсы ( по типу ЕС). На смену старым движениям", - сказала она.

По словам астролога, Украина будет крутой державой, нужно только время.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Что ждет Россию - астрологический прогноз

"Россию ожидает революция. Развал тоже. Гражданская война", - говорит астролог и отмечает, что в РФ также будут перевороты и массовые протесты.

"Полная анархия", - добавила Вакулина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

До того известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

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