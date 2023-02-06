"Случится новый котел": неделя будет горькой, к 24 февраля готовится "пекло" - гороскоп для Украины

Украину ждет 3 самые тяжелых и опасных месяца в 2023 году. К годовщине войны 24 февраля можно ждать Огня, сказала астролог.

Гороскоп для украины / facebook.com/GeneralStaff.ua, pixabay

Украина будет держать оборону со всех направлений. Россия надумывает провести новую мобилизацию и устроить огнь в Украине. Как говорит астролог Яна Тимощук, это может произойти к годовщине войны.

По прогнозу Тимощук, на этой неделе оккупанты будут пытаться устраивать горе.

"Карта "Смерти" выпадает на эту неделю. Может быть глобальная смерть среди населения, или "смерти" в управлении. Могут быть "прилеты" или наступления. Украина готова к обороне. Защита будет очень хорошей. Также мы будем продолжать видеть разоблачения у власти", - говорит астролог.

Война затянется на годы и будет наступление

"Война максимально будет растягиваться. К этому нужно быть готовым. У нас может быть формат стран, где война может происходить несколько лет", - говорит астролог.

По ее словам, наступление России будет, но не такое, как было год назад.

Кто такая Яна Тимощук Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.

"Вторая волна наступления не будет в таком объеме, как она была. Может быть нечистая, и неправильная война. Может что-то связано с химическим оружием. ПВО будут отбивать атаки. Нужно понимать, что безопасных мест в Украине сейчас нет", - отметила астролог.

Гороскоп для городов Украины на неделю с 6 по 12 февраля

"В Киеве на этой неделе будет энергия "смерти". Могут быть прилеты, готовится какая-то репетиция наступления. Киев не возьмут, но ситуация сейчас такая, что можем иметь подвижки и намерения в эту сторону", - прогнозирует Тимощук.

При этом, в Угледаре пока не развивается так ситуация, как оккупанты хотели.

"В Днепре идет энергия Марса Бога войны. Может быть "прилет" по дороге и будет раскол. Выпадает на Днепр и карта мира. После ситуации, которая произошла в Днепре, все в городе стали сплоченными. Люди друг-другу помогают", - отмечает астролог в прогнозе.

По ее словам, в Кривом Роге на этой неделе может произойти что-то в легкой форме, но в масштабе ничего не случится.

"В Запорожье сложная ситуация. Вероятность очень большая, что возьмут Запорожье. Карта "Луны" - это обман, иллюзии. Может быть удар, как один, так и несколько", - добавила она.

Астролог также предупредила, что в Харькове может произойти "котел".

"В Харькове еще может происходить "котел". Они хотят еще воевать за территории. В Харьковской области могут снова сделать заход. Это не значит, что оно точно произойдет, но может быть такой проигран вариант", - добавила она.

Кроме того, на Николаев на эту неделю выпадает карта "3 мечей".

"Может быть 3 слезных потери, или заход с 3 направлений", - сказала она.

Что будет происходить в Украине 24 февраля - годовщина войны в Украине

"Энергия на наступление есть. В течение 3 месяцев они будут мобилизировать еще людей. События будут ускоряться, к сожалению, мы будем иметь много потерь. Идет энергия Огня - это сильное завоевание. Люди перемещаются и уезжают, города опустошаются", - говорит она.

Самые опасные месяцы для Украины в 2023 году

Самыми опасными месяцами с точки зрения астрологии являются:

февраль,

март

апрель

"Ближе к лету пойдут благоприятные слияния для Украины", - добавила астролог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Напомним, ранее сообщалось о том, что астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

До того известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Как долго продлится война? Читайте в Телеграм и Viber!

Читайте также: