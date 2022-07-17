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Вернет к жизни погибающий цветок: как приготовить супер настойку для всех комнатных растений

17 июля 2022, 09:40

Если комнатные растения чахнут на глазах, попробуйте приготовить удобрение для цветов дома из двух ингредиентов. Это настоящий эликсир, возвращающий к жизни.

яичные белки как удобрение
Как приготовить белковое удобрение для цветов / Фото pixabay.com

Комнатные растения нуждаются в постоянных подкормках, ведь живут они не на открытых пространствах, где могли бы постоянно получать полезные вещества, а в маленьких вазонах, где почва постоянно истощается. Поэтому растения начинают сохнуть, чахнуть и в результате могут даже погибнуть. Чтобы спасти даже самый ослабленный цветок, можно применить способ, которым пользовались еще наши прабабушки. Чтобы приготовить удобрение для цветов в домашних условиях, понадобятся всего лишь два ингредиента - белки сырых куриных яиц и теплая вода.

Удобрение для цветов из яичных белков стоит применять в том случае, если растения остановились в росте, плохо развиваются и болеют.

Эта супер настойка для всех комнатных растений буквально возрождает их, наполняет силой и энергией роста. После применения этого универсального удобрения для комнатных цветов листья станут зелеными и блестящими, а сами растения пойдут в активный рост.

В чем польза белка куриного яйца для растений?

Ответ прост: белок куриного яйца - это уникальный комплекс полезных веществ. Он содержит глюкозу, ферменты протеаза, дипепсидаза, диастаза, витамины группы B, ниацин, витамин К, рибофлавин, углеводы, минеральные вещества, протеин, важные аминокислоты, альбумины.

Белок куриного яйца практически полностью усваивается живыми организмами.

Как приготовить проверенное удобрение для комнатных цветов из яичного белка

На 1 литр воды понадобится 6 белков сырых куриных яиц. Вода должна быть теплой, но не горячей. Залейте белки водой, тщательно перемешайте и закройте банку капроновой крышкой. Раствор должен настаиваться в теплом месте в течение 10 дней.

Если крышка вздуется, ее нужно открыть, чтобы выпустить газ. Отметим, что пахнет эта чудо-настойка не очень приятно, но эффект от ее применения стоит того, чтобы потерпеть.

Через 10 дней полученный раствор нужно разбавить в 10 литрах воды и полить растения под корень. Через две недели белковую подкормку стоит повторить. Кстати, подкармливать ею можно не только комнатные растения, но и рассаду.

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Ранее Главред писал, как применять борную кислоту для комнатных растений. Это фактически "скорая помощь" для любого цветка. Уже через 3-4 дня после такой подкормки они оживут, а листва станет насыщенного зеленого цвета.

Также Главред разобрался, как использовать скорлупу от грецких орехов с пользой. Дело в том, что из нее получится отличный дренаж, а благодаря содержанию множества полезных веществ - еще и удобрение.

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