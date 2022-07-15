Почему не стоит выбрасывать скорлупу грецкого ореха: как применить отходы дома и на даче

Скорлупа от грецких орехов незаменима для комнатных цветов / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Многие хозяйки выбрасывают скорлупу грецкого ореха. А на самом деле это очень полезный продукт, который может стать незаменимым в саду, огороде и для ухода за комнатными растениями. Дело в том, что скорлупу грецких орехов можно использовать как дренаж, а благодаря содержанию в ней множества полезных веществ - еще и как удобрение. Главред разобрался, как использовать скорлупу от орехов с пользой.

Скорлупа от грецких орехов - в чем польза

В состав скорлупы входит множество аминокислот и протеинов. Она очень богата фосфором и калием, а также содержит натрий, железо, цинк, марганец, кальций, магний и медь.

По мере разложения скорлупа высвобождает эти питательные вещества так, что они могут быть поглощены корнями растений. При сжигании оболочки образуется очень полезная зола, которую рекомендуют применять как удобрение.

Скорлупа от грецких орехов в огороде - как применять

Самый простой способ применения скорлупы - это использовать ее как природный дренаж. Такой способ подойдет и для открытого грунта, и для теплицы, и даже для комнатных растений.

Укладывать половинки следует отверстиями вниз, чтобы случайно не повредить корни.

Такой дренаж кладут и на дно цветочного горшка или в ящики для рассады. Затем емкости наполняют почвой и выращивают растения обычным способом. Этот способ дренажа не допустит образования застоя воды и улучшит снабжение корней растения кислородом. Кроме того, растения не будет поражаться черной ножкой.

Еще один способ использования ореховой скорлупы для дренажа – это наполнение нижнего слоя теплой грядки. В этом случае скорлупу нужно смешать с ветками и картоном.

Если вы используете скорлупу для комнатных растений, то ее можно применить не только как дренаж, но и для верхней "брони". Покрытие из ореховой скорлупы защитит грунт от белого известкового налета. Почва станет более здоровой и благоприятной благодаря высокому содержанию йода в скорлупе грецкого ореха.

Ореховая скорлупа для комнатных растений - как применять / Фото sovkusom.ru

Ореховая скорлупа защитит от белого известкового налета / Фото sovkusom.ru

Можно ли использовать скорлупу грецкого ореха как удобрение

Скорлупа грецкого ореха может стать отличным вариантом подкормки для комнатных и садовых культур. Ее можно перемолоть (но это очень трудоемкий процесс) или просто сжечь в мангале или печи. Периодически их нужно ворошить, чтобы все скорлупки равномерно прогорели.

В результате этого нехитрого процесса можно получить качественную древесную золу, содержащую множество полезных микроэлементов.

Такую золу можно использовать в сухом виде, насыпая под корни, либо готовить жидкий настой, то есть разбавить теплой водой и поливать либо опрыскивать растения.

Если все же вы решите перемолоть ореховую скорлупу, то применять ее нужно из расчета два стакана на 1 м² почвы.

Есть еще и способ для ленивых: ореховую скорлупу можно просто разложить по земле. Она будет медленно разлагаться и корни растений будут получать полезные вещества.

Ранее Главред писал, что обычная корица может заменить удобрения и фунгициды.

В целом, если у вас дома завалялись специи с истекшим сроком годности, то не спешите отправлять их в мусорное ведро. Ведь некоторые из них можно использовать как удобрение для комнатных растений.

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