Ваши волосы будут ровными и блестящими: эксперт объяснила, какую расческу выбрать

Как выбрать расческу для волос - советы эксперта / Фото ua.depositphotos.com

Густые и красивые волосы от природы даны не всем. Но это не повод отчаиваться. При правильном уходе любой тип волос может выглядеть как на страницах глянцевого журнала. Полезными советами поделилась трихолог-реабилитолог, специалист по восстановлению волос Юлия Дудий.

В частности, эксперт посоветовала, как выбрать правильное полотенце и расческу, передает Obozrevatel.

Как выбрать расческу для волос

"Расческа не должна быть из компонентов, которые могут навредить волосам: железные зубчики или деревянное основание, расчески с натуральной щетиной кабана. Еще лучше не брать расчески с прорезиненным донышком, из которого торчат деревянные зубчики. Не стоит использовать старые расчески, набитые жиром, пылью и грязью. Ведь они должны хорошо чиститься", - рассказала Дудий.

Какое полотенце для волос лучше

Если волосами нет никаких проблем, то можно использовать обычное хлопковое полотенце.

"Важно только не ходить в нем три часа, поскольку хлопок усиленно забирает влагу. Нужно понимать, что вытирая голову, мы не "добываем огонь": нужно промокнуть волосы от лишней влаги, и убрать полотенце", - скзала специалист.

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Если волосы ломкие, сухие или кудрявые, то можем использовать натуральное шелковое полотенце. Оно не пересушивает и разглаживает волосы, делает их более блестящими, ровными, убирает пушистость.

"Если же нет возможности купить шелковое полотенце, то подойдет микрофибра, которая мягко убирает влагу с волос", - посоветовала Дудий.

Как сообщал Главред, ранее эксперты рассказали простые техники, как заставить волосы расти.

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