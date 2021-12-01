Ваши волосы будут ровными и блестящими: эксперт объяснила, какую расческу выбрать

Для того, чтобы волосы выглядели роскошно, нужно за ними правильно ухаживать. Трихолог-реабилитолог Юлия Дудий дала простые советы, которые подойдут всем.
Густые и красивые волосы от природы даны не всем. Но это не повод отчаиваться. При правильном уходе любой тип волос может выглядеть как на страницах глянцевого журнала. Полезными советами поделилась трихолог-реабилитолог, специалист по восстановлению волос Юлия Дудий.
В частности, эксперт посоветовала, как выбрать правильное полотенце и расческу, передает Obozrevatel.
Как выбрать расческу для волос
"Расческа не должна быть из компонентов, которые могут навредить волосам: железные зубчики или деревянное основание, расчески с натуральной щетиной кабана. Еще лучше не брать расчески с прорезиненным донышком, из которого торчат деревянные зубчики. Не стоит использовать старые расчески, набитые жиром, пылью и грязью. Ведь они должны хорошо чиститься", - рассказала Дудий.
Какое полотенце для волос лучше
Если волосами нет никаких проблем, то можно использовать обычное хлопковое полотенце.
"Важно только не ходить в нем три часа, поскольку хлопок усиленно забирает влагу. Нужно понимать, что вытирая голову, мы не "добываем огонь": нужно промокнуть волосы от лишней влаги, и убрать полотенце", - скзала специалист.
Если волосы ломкие, сухие или кудрявые, то можем использовать натуральное шелковое полотенце. Оно не пересушивает и разглаживает волосы, делает их более блестящими, ровными, убирает пушистость.
"Если же нет возможности купить шелковое полотенце, то подойдет микрофибра, которая мягко убирает влагу с волос", - посоветовала Дудий.
Как сообщал Главред, ранее эксперты рассказали простые техники, как заставить волосы расти.
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