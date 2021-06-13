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Никогда не делайте это со своими волосами: ошибки, которых допускать нельзя

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

13 июня 2021, 04:22

У многих женщин есть привычка постоянно трогать волосы, накручивать их на ручку, палец, или просто перебирать. Остановитесь! Это портит волосы. Но не только!

Красота волос - не только в руках парикмахера / Instagram

Летом мы посещаем парикмахера чаще, так как хотим каждый день выглядеть безупречно. И в этом нет ничего плохого. Наоборот, ухоженные волосы – это одна из главных составляющих образа.

Правда, важно осознать, что красота волос находится не только в руках парикмахера. Каждый день вы напрямую влияете на состояние своих волос, и если допускаете эти ошибки по уходу за ними, то очень скоро будете разочарованы своей шевелюрой.

Как правило, большинство женщин ухаживают за волосами автоматически. Потому что они убеждены в том, что знают о волосах все.

При этом еще с детства наши знания в области ухода за волосами "подпитываются" стереотипами, мифами и красочными рассказами подруг о неудачном опыте. А если идете в ошибочном направлении, то рискуете рано или поздно заблудиться и навредить себе. И своим волосам.

Чтобы этого не произошло, мы собрали для вас самые главные ошибки по уходу за волосами, которые нужно принять, и не повторять.

Ошибки по уходу за волосами, которые повторять нельзя

Вы сушите волосы полотенцем

Конечно, полотенце – самый простой способ быстро высушить волосы. Тут мы тешим себя иллюзией о том, что не используем горячий воздух, поэтому процедура безобидная.

Читайте такжеПочему волосы нужно мыть сырым яйцомНа самом деле мокрое полотенце делает волосы поврежденным, тем более, что сразу после мыться они хрупкие. Лучше всего дождаться, пока волосы высохнут естественным путем.

Вы используете неправильную щетку для мокрых волос

Если вы хотите расчесать волосы, когда они мокрые, то просто обязаны использовать щетку правильного типа. Идеально для этого подходят расчески с широкими зубьями. Волосы хрупкие, когда они мокрые, и могут быть повреждены, если вы не будете осторожны.

Стрижка боб 2021
К волосам нужно относиться бережно / Instagram

Вы используете неправильный шампунь

Мы очень часто игнорируем кожу головы. А она, как и кожа рук и лица, тоже нуждается в постоянном уходе. Неправильный тип шампуня для волос может вызвать настоящие проблемы. Поэтому не подбирайте шампунь наугад, а учитывайте то, в каком состоянии ваша кожа.

Вы постоянно возитесь с волосами

У многих женщин есть привычка постоянно трогать волосы, накручивать их на ручку, палец, или просто перебирать. Остановитесь! Все это нервы. В итоге ваши волосы становятся поврежденными и некрасивыми.

Вы слишком часто моете волосы

Каждый день мыть голову нельзя. А 2-3 раза в неделю - это нормально. Если мыть волосы каждый день, они будут сухими, потому что вы удаляете все природные масла.

Читайте такжеКак часто нужно стричь волосы: "золотое" правилоПравда, если вы каждый день активно занимаетесь спортом и потеете, то тогда ежедневное мытье волос оправданно, так как пот может кристаллизоваться на поверхности кожи головы, высушить ее и мешать волосам расти.

Вы завязываете волосы в тугой пучок

Уложить волосы в плотный хвост во время тренировок или когда на улице жара – это, безусловно, очень удобно. Но волосы за это "спасибо" вам точно не скажут, ведь они банально повреждаются. Особенно, если прическу хвост вы делаете очень часто – это приводит к секущимся кончикам и слабым, тусклым волосам.

Модная прическа хвост 2021
Модная прическа хвост портит волосы / Instagram

Вы игнорируете термозащиту для волос

Если вы используете фены и другие тепловые инструменты для укладки волос, то вы всегда должны использовать термозащиту: просто нанесите ее по всей длине влажных волос, и это защитит их от нагрева.

Вы используете маски для волос слишком часто

Пользоваться масками для волос хорошо - но это следует делать в умеренных количествах. Каждый день маски для волос – это перебор, их достаточно использовать всего раз в неделю.

новости моды модные ошибки уход за волосами
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