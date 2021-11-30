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Вакцину придется "переделать": в Moderna объяснили, нужно ли вакцинированным бояться Омикрона

30 ноября 2021, 11:38
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Эффективность имеющихся вакцин значительно снижается перед новым штатом коронавируса Омикрон.

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В компании Moderna рассказали, смогут ли имеющиеся вакцины бороться с Омикроном / УНИАН

Вакцины от коронавируса, которыми сейчас прививают людей во всем мире, не будут достаточно эффективными против нового штамма Омикрон, считают в компании Moderna. Новый штамм, который обнаружили в Африке, имеет 32 мутации.

Из-за большого количества мутаций в шиповидном белке нового COVID-штамма и его способности быстро распространяться среди людей вакцины, которые сейчас существуют, скорее всего придется переделать в 2022 году. Об этом заявил гендиректор компании Moderna Стефан Бансель, сообщает Financial Times.

"Не существует такой реальности, я думаю, где (эффективность вакцин, – ред.) была бы на таком же уровне, как было со штаммом "Дельта"... Я думаю, будет значительное падение эффективности вакцины", – отметил Бансель.

Он добавил, что на разработку и изготовление в больших количествах вакцины, которая эффективно будет противостоять Омикрону, компаниям понадобится много времени – счет идет на месяцы.

Также директор компании Moderna отметил, что специалисты не ожидали появления такого штамма, как Омикрон, еще по крайней мере один или два года.

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Читайте такжеСитуация очень опасная: в ВОЗ заявили о рисках из-за штамма ОмикронРанее в Минздраве рассказали, что нового штамма коронавируса Омикрон еще не было обнаружено на территории Украины. Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что пока не известно, вызывает ли штамм более тяжелое течение коронавирусной болезни.

В то же время Минздрав ввел самоизоляцию для граждан при въезде в Украину из стран со вспышками Омикрона. Для путешественников, которые провели в соответствующих странах больше недели за последние четырнадцать дней, нужно будет пройти двухнедельную самоизоляцию.

Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.

Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.

Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.

27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.

Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.

При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.

Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.

В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.

Новый штамм коронавируса Омикрон может появиться в Украине уже к Новому году, считает доктор медицинских наук Александр Гриневич.

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