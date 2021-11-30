Вакцину придется "переделать": в Moderna объяснили, нужно ли вакцинированным бояться Омикрона

В компании Moderna рассказали, смогут ли имеющиеся вакцины бороться с Омикроном / УНИАН

Вакцины от коронавируса, которыми сейчас прививают людей во всем мире, не будут достаточно эффективными против нового штамма Омикрон, считают в компании Moderna. Новый штамм, который обнаружили в Африке, имеет 32 мутации.

Из-за большого количества мутаций в шиповидном белке нового COVID-штамма и его способности быстро распространяться среди людей вакцины, которые сейчас существуют, скорее всего придется переделать в 2022 году. Об этом заявил гендиректор компании Moderna Стефан Бансель, сообщает Financial Times.

"Не существует такой реальности, я думаю, где (эффективность вакцин, – ред.) была бы на таком же уровне, как было со штаммом "Дельта"... Я думаю, будет значительное падение эффективности вакцины", – отметил Бансель.

Он добавил, что на разработку и изготовление в больших количествах вакцины, которая эффективно будет противостоять Омикрону, компаниям понадобится много времени – счет идет на месяцы.

Также директор компании Moderna отметил, что специалисты не ожидали появления такого штамма, как Омикрон, еще по крайней мере один или два года.

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Читайте такжеСитуация очень опасная: в ВОЗ заявили о рисках из-за штамма ОмикронРанее в Минздраве рассказали, что нового штамма коронавируса Омикрон еще не было обнаружено на территории Украины. Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что пока не известно, вызывает ли штамм более тяжелое течение коронавирусной болезни.

В то же время Минздрав ввел самоизоляцию для граждан при въезде в Украину из стран со вспышками Омикрона. Для путешественников, которые провели в соответствующих странах больше недели за последние четырнадцать дней, нужно будет пройти двухнедельную самоизоляцию.