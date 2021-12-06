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В ВОЗ объяснили особенности штамма Омикрон: чем отличается, меры предосторожности

6 декабря 2021, 15:52
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Меры предосторожности и методы лечения, которые подходят для Дельты и предыдущих вариантов, эффективны и для Омикрона.

Ярно Хабихт, руководитель бюро ВОЗ в Украине

В Бюро ВОЗ в Украине объяснили, чем отличается новый штамм коронавируса Омикрон от предыдущих. По словам Ярно Хабихта, руководителя ВОЗ в Украине, этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций как в аминокислоте, так и в шипованном белке.

"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, вызывающими озабоченность. Ранние данные предполагают повышенную скорость развития, но еще не известно, является ли Омикрон более передаваемым по сравнению с другими вариантами, включая Дельту", - говорится в переданном пресс-службой ВОЗ комментарии Хабихта для Главреда.

Читайте такжеОмикрон может быть менее опасным, чем Дельта - главный инфекционист СШАКак говорит Хабихт, меры предосторожности и методы лечения, которые подходят для Дельты и предыдущих вариантов, эффективны и для Омикрона.

"Вакцины по-прежнему имеют решающее значение для снижения тяжелых заболеваний и смертности, в том числе против доминирующего циркулирующего вируса Дельта. Современные вакцины остаются эффективными против тяжелого течения болезни и смерти", - отметил он.

По словам представителя ВОЗ, прослеживается повышенный риск повторного заражения Омикроном по сравнению с другими вариантами. Также он не дает четких прогнозов по срокам распространения штамма в Украине.

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В ВОЗ напоминают, что наиболее эффективные шаги, которые могут предпринять люди для уменьшения распространения вируса COVID-19 это:- соблюдение дистанции не менее 1 метра при общении друг с другом;- правильно носить маски и следить за тем, чтобы она плотно прилегала к лицу;- чаще открывать окна для улучшения вентиляции и избегать плохо проветриваемых помещений и скопления людей; - держать руки в чистоте, а кашлять или чихать в согнутый локоть или ткань;- делать прививку.

"Согласно имеющимся на данный момент данным, все превентивные меры, которые работают против варианта Дельта, по-прежнему эффективны против Омикрон. Вакцинация двумя дозами и принятие всех других профилактических мер минимизируют риск заражения", - отметил Хабихт.

Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.

Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.

Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.

27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.

Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.

При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.

Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.

В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.

Новый штамм коронавируса Омикрон может появиться в Украине уже к Новому году, считает доктор медицинских наук Александр Гриневич.

viber
штамм Омикрон
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