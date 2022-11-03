В начале зимы: когда Украину ждет мощный прорыв в войне - прогноз таролога

Когда Украину ждет мощный прорыв в войне - прогноз астролога / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

В декабре нынешнего года в украино-российской войне должен случиться заметный прорыв. Соответствующий прогноз сделал известный таролог Владислав Грицай в YouTube-каналу "КаПаБу".

"Я думаю, что в ближайшее время, в ноябре будут новые договоренности, которые на нас повлияют. А в 20-х числах декабря наверняка будут или переговоры, или какое-то очень резкое изменение в плане войны, вступление в некий новый статус и, надеюсь, что не замораживание, а уже победа, может быть не на 100 процентов, но очень очевидная", ‒ сказал Грицай.

По его словам, в войне было несколько ключевых точек. Первая ‒ 24 апреля, до которой Украина, по большому счету, сражалась в одиночку, а заметная военная помощь от союзников начала поступать немного позже.

Вторая такая точка, говорит Грицай, 24 августа. Он также провел параллель ‒ мол, страна, как и человек через неделю-две после дня рождения чувствует небывалый прилив сил.

"Что произошло у нас? Через две недели был харьковский прорыв. Украине было важно дотянуть до Дня Независимости", ‒ подытожил он.

Напомним, согласно прогнозу астрологов Алексея и Анны Сухановых, существует вероятность освобождение крупных городов Украины от оккупантов РФ. По их данным, вполне возможен переломный этап в пользу Украины в ходе войны, развязанной российскими оккупантами. Однако не исключена интенсификация боевых действий, а также увеличение обстрелов, в том числе в новых городах.

До того астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы.

По его словам, возвращения Крыма под контроль Украины ждать осталось недолго. По прогнозу Росса, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

Другие новости: