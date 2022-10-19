Какой станет военная зима-2023 для Украины: прогноз таролога / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Зима 2022/2023 года для украинцев будет крайне сложной, но Украина (и прежде всего ‒ ее энергетическая система) несомненно выстоит под атаками оккупантов. Такой прогноз сделала известный таролог Людмила Хомутовская в интервью Славе Демину.

"Украина выстоит энергетически. Мы справимся. Хотя это не о том, что нам не будет тяжело. Нам будет очень тяжело. Но как-то это еще больше укрепит страну. Еще больше ресурсов мы будем получать, но мы справимся", ‒ сказала она.

Демин процитировал президента Владимира Зеленского ‒ по поводу того, что русские оккупантами своими ракетами и дронами-камикадзе уже уничтожили треть электростанций в Украине ‒ и спросил: будет ли еще уничтожено аналогичное количество таких объектов, или все же меньшее.

"В планах у РФ есть уничтожение такого же количества энергетических объектов Украины, сколько уже было уничтожено ранее. Хорошая новость в том, что активизировались наши защитные системы. Мне кажется, они не должны дать этого сделать. Отвоюем и защитим. Тем не менее, в планах (у оккупантов – Главред) есть такое", ‒ подытожила она.

Напомним, согласно прогнозу астрологов Алексея и Анны Сухановых, существует вероятность освобождение крупных городов Украины от оккупантов РФ. По их данным, вполне возможен переломный этап в пользу Украины в ходе войны, развязанной российскими оккупантами. Однако не исключена интенсификация боевых действий, а также увеличение обстрелов, в том числе в новых городах.

До того астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы.

По его словам, возвращения Крыма под контроль Украины ждать осталось недолго. По прогнозу Росса, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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