"В мае мы уже должны жарить шашлыки": астролог назвал дату окончания войны и рассказал о сделках с РФ

Астролог предсказал дату окончания войны / Фото t.me/V_Zelenskiy_official

Астролог и экстрасенс Сергей Кобзарь предсказал, когда Украина выиграет войну против России и что ждет нашу страну после этого.

Еще в начале марта стало понятно, что Украина уже победила. При этом, будет несколько сделок между властями двух стран, рассказал Кобзар в эфире программы "Звездный путь".

"Мы уже выиграли, просто нужно это зафиксировать. В раскладе выпадает так, что будет несколько сделок. Первая – очень скоро, в апреле-мае. Вторая – ближе к середине или концу лета. Но выйдем из горячей фазы мы в ближайший месяц. Когда все уезжали, я говорил, что на май мы уже должны жарить шашлыки", – сказал экстрасенс.

Он добавил, что временно оккупированные РФ территории Донецкой и Луганской областей наши защитники могут отбить очень быстро. Но, что касается Крыма, то полуостров, скорее всего, будет нейтральной территорией.

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Он также отметил, что после этого в течение 5-7 лет в Украине последует стремительный рост.

"Главное сейчас – не паниковать, потому что этого и добивается враг. Надо верить в ВСУ, в президента. Экономику отстроим. Безусловно, жаль наших невинных людей, пострадавших, убитых. Их не вернешь. Но мы все равно должны идти вперед", – отметил Кобзар.

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