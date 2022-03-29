"В мае мы уже должны жарить шашлыки": астролог назвал дату окончания войны и рассказал о сделках с РФ

Согласно прогнозу астролога, горячая фаза войны закончится уже в ближайшие месяцы.
Астролог и экстрасенс Сергей Кобзарь предсказал, когда Украина выиграет войну против России и что ждет нашу страну после этого.
Еще в начале марта стало понятно, что Украина уже победила. При этом, будет несколько сделок между властями двух стран, рассказал Кобзар в эфире программы "Звездный путь".
"Мы уже выиграли, просто нужно это зафиксировать. В раскладе выпадает так, что будет несколько сделок. Первая – очень скоро, в апреле-мае. Вторая – ближе к середине или концу лета. Но выйдем из горячей фазы мы в ближайший месяц. Когда все уезжали, я говорил, что на май мы уже должны жарить шашлыки", – сказал экстрасенс.
Он добавил, что временно оккупированные РФ территории Донецкой и Луганской областей наши защитники могут отбить очень быстро. Но, что касается Крыма, то полуостров, скорее всего, будет нейтральной территорией.
Читайте такжеГороскоп для Украины на апрель: астролог рассказала о завершении войны и договоренностях с Путиным"После этой войны будет период восстановления – причем за счет проигравшей стороны. Они дадут деньги, а будем отстраивать полтора-два года, максимум – три", - спрогнозировал астролог.
Он также отметил, что после этого в течение 5-7 лет в Украине последует стремительный рост.
"Главное сейчас – не паниковать, потому что этого и добивается враг. Надо верить в ВСУ, в президента. Экономику отстроим. Безусловно, жаль наших невинных людей, пострадавших, убитых. Их не вернешь. Но мы все равно должны идти вперед", – отметил Кобзар.
Когда закончится война в Украине - предсказания астрологов
Как сообщал Главред, ранее астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.
Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.
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