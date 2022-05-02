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В мае будет переломный момент: астролог составила гороскоп для Украины и назвала исход войны

2 мая 2022, 04:50

Переломными в Украине будут первые две недели мая, говорит астролог.

война, гороскоп
Гороскоп для Украины / pixabay, Офис президента

Украина уже с нетерпение ждет мира и каждый защитник до последнего бьется за свободу нашей страны. Как говорит астролог Яна Пасынкова, ситуация может измениться уже в первые недели мая 2022 года.

Как отмечает специалист в своем прогнозе, для переговоров с Россией выпадает карта дьявола.

"Это значит, что мы начнем избавляться от всей нечисти на территории Украины. И тогда переговоры станут более плодотворными", - отмечает таролог.

Она отмечает, что украинцам еще пока рано выдыхать, всей стране придется пребывать в напряжении.

"Переломными будут первые две недели мая. В любом случае – наша победа. Но первые две недели мая переломные в плане того, насколько быстро это случится, а это зависит от решений миллионов людей, ну тысяч — это точно. Их решения меняются каждую секунду. Поэтому в плане переговоров будет лучше, если они будут только после того, как российские войска покинут нашу страну", - отметила астролог.

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Когда закончится война в Украине

Ранее астролог Англелина Михайличенко предупредила украинцев, что солнечное затмение 30 апреля может сильно повлиять на развитие войны в Украине. По ее прогнозу, новую фазу войны можно ожидать уже с 29 апреля.

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев назвал даты, когда будут идти самые тяжелые бои и чего ждать Украине в будущем. Астролог отмечает, что украинцы должны готовиться к лету. Тогда боевые действия будут утихать.

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