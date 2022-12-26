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В феврале Путин пойдет на Киев и захочет захватить Ровенскую АЭС: тревожный прогноз астролога

26 декабря 2022, 09:09
Влад Росс подчеркнул, что опасность новых путинских подлых ударов существует. И, самое главное, для Украины – не потерять контроль над Ровенской АЭС.
Путин, Влад Росс, ВСУ
Путин, Влад Росс, ВСУ / Коллаж фото 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН, сайт Кремля

Русский диктатор Владимир Путин собирается в феврале 2023 вновь отдать приказ своей армии наступать на Киев и захватить Ровенскую АЭС, которая расположена в городе Вараш. Об этом в интервью порталу ТСН рассказал астролог Влад Росс.

"После нового года Владимир Путин в феврале снова захочет на Киев пойти, захватить Ровенскую АЭС и перерезать границу с Польшей, дойти до Молдовы. Даже молдаване начали суетиться и переживать, что это произойдет", — прогнозирует он.

Росс подчеркнул, что опасность новых путинских подлых ударов существует. И, самое главное, для Украины – не потерять контроль над Ровенской АЭС.

"Киев мы, безусловно, отстоим и всех разбомбим, тем более там заложены, заминированы все поля, разбомблены все мосты. Ну, и погода играет на нашей стороне, потому что это сплошное болото. Чтобы пересечь болото танками, техникой, какими-то бронированными машинами для этого надо, чтобы все замерзло, а в Киеве сейчас около нуля. Трудно в такую погоду напасть на Киев. Нужно жестких морозов ждать. И снова мой прогноз сбывается, я раньше говорил, что будут теплыми осень и зима, что будут высокие температуры. Кстати, это мешает нам продвигаться на Юге", – отметил астролог.

Гороскоп для Украины

Ранее астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения полуострова Крым под контроль Украины ждать осталось недолго. По его прогнозу, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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Владимир Путин Влад Росс война России и Украины
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