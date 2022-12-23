Война закончится капитуляцией РФ: астролог подробно рассказал о событиях 2023 года

В 2023 году Украина сможет закончить войну и вернуть себе все территории, даже Крым.

Война в Украине закончится в 2023 году / Коллаж фото 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН, сайт Кремля

2023 год Кролика будет особенным, ведь в этот период ожидаются сильные трансформации. Об этом в интервью Главреду рассказал известный астролог Влад Росс.

В этот год две медленные планеты – Сатурн и Плутон – перейдут в другие знаки зодиака.

"Сатурн движется по одному знаку два с половиной года, Плутон меняет знак раз в 15-20 лет. Переход Плутона из знака в знак всегда сопровождается серьезными трансформациями, но они происходят постепенно. Ранее эти трансформации были связаны с тем, что за последние 10-15 лет поднялись страны с авторитарным режимом", - сказал Влад Росс.

Он добавил, что тоталитарные режимы закончатся в марте 2023 года, когда Сатурн перейдет в знак Водолея – знак демократии. Война в Украине с большой вероятностью может закончиться именно в год Кролика.

"Несмотря на это, год не назовешь спокойным и расслабленным – слишком уж активным будет Юпитер в агрессивном Овне, где он будет находиться до мая. После мая все будет более-менее спокойно и прагматично, и может наступить мир", - объяснил Влад Росс.

Однако стабильности в этом году ждать не стоит, как и постоянного спокойствия.

"Главная тема года – переход Плутона в знак Водолея 23 марта. Это важное событие, потом он вернется на ретроградном движении 11 июня на время в Козерога, но путинский режим в России пошатнется в марте, а эта тенденция станет заметной уже в феврале", - сказал астролог.

Самым сложным периодом для всех Водолеев будет январь и февраль. А вот выдохнуть с облегчением все смогут уже в марте, когда планета несчастья Сатурн перейдет в знак Рыбы.

"В марте Водолея попустит, но не поздоровится Рыбам. Пожалуй, представители знака Рыб станут главными неудачниками 2023 года", - добавил астролог.

Война в Украине будет продолжать как минимум до 16 мая, когда Юпитер будет находиться в Овне. После этого война закончится полной капитуляцией РФ. По данным астролога, полное прекращение воны в Украине с возвращением Крыма может произойти именно в период мая-июня 2023 года.

"19 июня будет очень гармоничный аспект между Юпитером и Сатурном. Именно к этой дате может вернуться Крым, а Украина одержит победу в войне. Ведь Юпитер – это закон, а Сатурн – четкая ретроспектива той ситуации, которая была в 1991 году. Все мировое сообщество может заключить с Путиным и его режимом новый пакт о поражении России. Так что 19 июня, а также плюс-минус 10 дней до этой даты и после, будет период, когда у нас будут все шансы выдохнуть и понять, что мы выиграли эту войну", - рассказал астролог.

Он не исключает, что Россия сможет нанести тактический ядерный удар. Ведь 18 мая наблюдается напряженный аспект между Юпитером и Плутоном, который связан с глобальными потрясениями.

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