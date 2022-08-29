"Утверждено высшими силами": экстрасенс спрогнозировал, сколько продлится война

Экстрасенс спрогнозировал, сколько продлится война / Фото УНИАН, pixabay.com

Прежнего спокойствия в Украине не будет наблюдаться еще долго ‒ период турбулентности займет от трех до восьми лет. Но это отнюдь не значит, что все эти годы будут боевые действия между ВСУ и русскими оккупантами. Такой прогноз сделал известный экстрасенс Роман Шептицкий, сообщает "УНИАН".

"В Украине может быть неспокойно от трех до восьми лет. Но это не значит, что в течение всего этого времени будут активные боевые действия. Нам очень необходима мировая помощь, тот самый лендлиз. Тогда у нас будут все возможности и небо закрыть, и избавиться от воздушных тревог. Пока могу сказать, что помощь будет, и Украина обязательно победит. Это уже утверждено высшими силами", – сказал экстрасенс.

Согласно прогнозу Шептицкого, активные бои на Донбассе могут продолжаться в течение всего следующего года. Более того, война в этом регионе может вообще в очередной раз перейти в замороженный конфликт.

"Но хочу отметить: когда решится вопрос по освобождению юга Украины, то угроз ракетных ударов будет меньше. И тогда же снизится меньшая вероятность нападения со стороны Беларуси", – подытожил экстрасенс.

Напомним, ранее таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская считает, что российский диктатор Владимир Путин, развязавший войну против Украины, хочет победы и будет искать пути, чтобы сесть за стол переговоров. Согласно прогнозу, переговоры между Украиной и РФ состоятся, но это будет позже. Переговоры начнутся лишь после того, как российские оккупанты начнут отступать.

Победительница Битвы экстрасенсов Алена Курилова считает, что Украина победит Россию в войне, но этого достичь будет очень трудно, без большого количества жертв не обойдется.

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