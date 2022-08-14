"Не увидела добра": победительница "Битвы экстрасенсов" ошеломила кровавым прогнозом по поводу войны

Новый расклад Алена Курилова будет делать 1 ноября в ночь на Хэллоуин.
Украина победит Россию в войне, но этого достичь будет очень трудно, без большого количества жертв не обойдется. Об этом заявила победительница "Битвы экстрасенсов" Алена Курилова в интервью ведущему Григорию Решетнику.
"Я сказала, что день летнего солнцестояния выявит будущее, и я не увидела добра. Расклад был такой кровавый, плохой", - сказала Курилова.
Новый расклад она будет делать 1 ноября в ночь на Хэллоуин. Курилова добавила, что победа однозначно будет за Украиной.
"Я посмотрю дальше. Победа будет, но она будет очень-очень сложна и очень большими силами, и очень большими жертвами. И от нашего разума и от наших сердец, от нашего добра зависит, как мы это можем пережить. будущего. Меня надо понять: не нужно, как говорится, навивать беду, наплакать, скулить... Нужно работать на победу", – добавила Курилова.
Ранее известный украинский астролог Влад Росс отмечал, что для Украины август будет очень тяжелым. 24 августа –- в День Независимости Украины – наше государство могут массово обстрелять ракетами есть также угроза тактического ракетного удара.
Грузинская провидица Лела Какулия могла предсказать вероятную аварию на Запорожской АЭС. В мае 2022 года она анонсировала, что в Украине могут произойти определенные события, которые вероятно затмит чернобыльскую катастрофу.
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