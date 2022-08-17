Путин хочет выйти на переговоры: экстрасенс анонсировала "страшную правду" для украинцев

Ситуация на фронте для ВСУ тяжелая, но скоро им повезет и все кардинально изменится.
Российский диктатор Владимир Путин, развязавший войну против Украины, хочет победы и будет искать пути, чтобы сесть за стол переговоров. Об этом сообщила таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская.
По ее данным, переговоры между Украиной и РФ состоятся, но это будет позже. Переговоры начнутся лишь после того, как российские оккупанты начнут отступать.
Сейчас ситуация на фронте тяжелая для ВСУ, однако экстрасенс утверждает, что украинским защитникам повезет и на поле боя все кардинально изменится. Ситуация в отношении российских оккупантов на фронте "зависла", их главной задачей является "не отступать".
Эксперт добавила, что позднее украинцам откроется страшная правда",
"Будет какая-то правда, которую от нас скрывали. Это не сейчас... Это будет касаться и войны, и государственной измены, и финансов", - говорится в сообщении.
Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" Алена Курилова заявила, что делала расклад и не увидела в нем ничего хорошо для Украины. Экстрасенс прогнозирует кровавые события. Новое расписание она будет делать 1 ноября в ночь на Хэллоуин.
Ранее известный украинский астролог Влад Росс отмечал, что для Украины август будет очень тяжелым. 24 августа – в День Независимости Украины-наше государство могут массово обстрелять ракетами есть также угроза тактического ракетного удара.
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