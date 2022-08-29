Будет очень тяжело: что будет происходить в Украине осенью и зимой - прогноз экстрасенса

Гороскоп войны говорит о том, что боевые действия будут заморожены с середины сентября / Фото УНИАН, pixabay.com

Финалист шоу Битва экстрасенсов Денис Маклашевский составил гороскоп для Украины. Согласно прогнозу, осень и зима будут очень сложными для украинцев.

Война в Украине и боевые действия будут заморожены с середины сентября, рассказал астроэксперт на своем YouTube-канале Прогноз.

"Осень будет очень тяжелой. Особенно конец осени. Я сейчас не говорю о сентябре, сентябрь сделает небольшие улыбки. И по всем возможным раскладам, эта радость будет преходящей в начале месяца. Украину ждет период хаоса. Переждать что-то, а потом что-то начнется. Что-то более усиленное… Нам нужно быть более готовыми", – предупредил экстрасенс.

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Маклашевский также озвучил гороскоп на зиму 2022. По его словам, это будет тяжелый период для граждан Украины. Одна из причин, из-за которой украинцам будет тяжело, это нехватка финансов.

Как сообщал Главред, таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская считает, что российский диктатор Владимир Путин, развязавший войну против Украины, хочет победы и будет искать пути, чтобы сесть за стол переговоров. Согласно прогнозу, переговоры между Украиной и РФ состоятся, но это будет позже. Переговоры начнутся лишь после того, как российские оккупанты начнут отступать.

Победительница Битвы экстрасенсов Алена Курилова считает, что Украина победит Россию в войне, но этого достичь будет очень трудно, без большого количества жертв не обойдется.

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