Устроят беду к 24 февраля: что Россия задумала на годовщину войны - прогноз для Украины

До конца февраля 2023 в Украине можно ждать несколько атак оккупантов. Прогноз массовых ракетных ударов России.

Гороскоп для Украины / t.me/KOS_ZSU/105, pixabay

В Украине к годовщине войны 24 февраля будет несколько напряженных аспектов, которыми попытаются воспользоваться российские войска.

Как отмечает астролог Алексей Кириченко, Солнце приближается к Сатурну и оккупанты начнут штурм.

"Сатурн означает закрывать, окружать, ограничивать. Поэтому Бахмут закрывают для гражданских. Российские войска будут штурмовать в ближайшее время Крепость Бахмут", - говорит астролог в прогнозе, передает Главред.

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Ближе к 24 февраля в районе Бахмута может происходить неприятная вещь.

Кто такой Алексей Кириченко Алексей Кириченко изучает астрологию с 1999 года. С 2005 года начал преподавать астрологию. Является автором многих статей на тему астрологии. Имеет свой собственный ютуб-канал.

"20-21 февраля Солнце отходит от Сатурна и входит в знак зодиака Рыбы, это значит уплыть, покинуть, уйти. Это может означать: либо украинские войска покинут Бахмут, либо российские войска перестанут окружать. После 22 февраля события будут более лояльно происходить, там будет более спокойно", - добавил он.

Сильнейшее военное сопротивление в феврале

"Котла в окружении не будет. Наиболее военное напряжение будет 16-17 февраля. Эти дни наиболее сложны для Бахмута. Может такое случиться, что количество убитых оккупантов может уменьшиться. С массовыми смертями связан Пулотон, а Меркурий был возле Плутона, это было с 7 по 13 февраля", - добавил он.

По его словам, 18 февраля может быть принято какое-то важное решение по Бахмуту.

Массовый ракетный обстрел Украины в феврале на марте 2023

"В феврале будут обстрелы, но не очень сильные. В марте маловероятны ракетные обстрелы Украины", - говорит астролог.

Самые опасные даты для Украины:

16 февраля

19 февраля

21 февраля

22 февраля

26 февраля

"Эти даты будут напряжены для неба Украины в феврале. В марте тематика массовых ракетных обстрелов у оккупантов будет уменьшена. Это не значит, что не будет обстрелов, но массовых не прогнозируется", - говорит астролог Кириченко.

По его словам, "сейчас середина точки между Затмениями. Старое затмение уменьшает влияние, а весеннее только начинает набирать обороны. Политика РФ обстреливать мирное население Украины уменьшается".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине и как будут развиваться события в ближайшее время.

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