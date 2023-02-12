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"Начался самый роковой период": астролог назвала города Украины, откуда надо уезжать до лета

12 февраля 2023, 11:43
Период войны в Украине набирает новые обороты. Астрологи назвали очень опасные регионы для нашей страны до лета 2023 года.
Гороскоп для украины, война в украине гороскоп
Гороскоп для Украины / pixabay

С 12 февраля для Украины начался опасный период. Как отмечает астролог Ангелина Вакулина, опасные транзиты будут проходить по всему миру.

"12.02.2023 начинается опасный транзит по всей планете. Для Украины, в том числе", - говорит астролог в прогнозе, передает Главред.

Астролог отметила, что большая опасность для Киева - это левый берег.

"По Украине - города по нижней части карты страны. Одесса, в том числе", - добавила она.

Откуда нужно уезжать

"Рекомендую ли я уезжать из Киева и Украины? Да. Через неделю. Лучше перестраховаться. Дай Бог чтобы я была не права", - отмечает астролог.

Вакулина также добавила, что возвращаться в Украину лучше к лету.

Кто такая Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

Наступление на Украину

"Мы полностью не получили помощь, нам ее не хватает. На трех направлениях мы имеем не развитие ситуации. Это Донецкое, Луганское и Запорожское направление. Украина, во многих направлениях, держит оборону. Самое опасное направление - это Запорожская. На Донецком и Луганском направлении оккупанты готовят коварные пути", - говорит астролог Яна Эзотеричка.

В Запорожском направлении будет разрушение планов.

"Может быть частичная эвакуация из Запорожской области, с оккупированных территорий", - добавила она.

Кто такая Яна Тимощук

Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.

Напомним, ранее сообщалось о том, что астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине и как будут развиваться события в ближайшее время.

До того известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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