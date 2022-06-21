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Урожая будет в два раза больше: что делать, чтобы чеснок был крупным - дачная хитрость

21 июня 2022, 03:01

Чтобы головки чеснока были крупными, а урожай - большим, нужно не пропустить момент обрезки стрелок. Сделать это нужно не только вовремя, но и правильно.

чеснок
Как получить большие головки чеснока - лайфхак / Фото pixabay.com

Вырастить хороший урожай чеснока удается не каждому дачнику. Нередко головки бывают очень мелкими. Чтобы этого избежать, опытные огородники советуют применить несколько лайфхаков.

Что делать, чтобы чеснок был крупным

Чтобы чеснок был крупным, нужно не пропустить момент обрезки стрелок. Иначе все накопленные полезные микроэлементы в головке устремятся в стрелку, а точнее, в шапку с семенами.

Важный момент: стрелку нужно обрезать, а не вырывать. Если ее вырвать, то в стебель будут попадать влага и болезнетворные микроорганизмы, что приведет к развитию патогенной микрофлоры.

Стрелку срезают острыми ножницами чуть выше самого верхнего листа. Ранка от среза засохнет и затянется.

Однако удаляют не все стрелки. Несколько нужно оставить – они будут сигнализировать о начале сбора урожая. Когда коробочки на стрелках раскроются - значит пришло время собирать плоды.

Кроме того, чтобы головки чеснока были крупными, нужно во второй половине июня отгребать землю - это способствует формированию более ровной и крупной головки.

Чтобы чеснок созрел быстрее, нужно завязать листья чеснока в узел за два-три дня до уборки.

Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным

Для получения хорошего урожая чеснока нужно как минимум дважды подкормить его коровяком (1 кг на 8 л воды) или куриным помётом (1 кг на 10 л воды) на пять "квадратов".

Первая подкормка проводится в фазе прорастания растений, а вторая — в фазе формирования головок.

Ранее Главред писал, что категорически нельзя садить рядом с перцем, чтобы не испортить урожай, а также как сажать помидоры в открытый грунт уникальным немецким способом.

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