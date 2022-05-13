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Как посадить помидоры уникальным немецким способом: урожай будет небывалым

13 мая 2022, 13:27

Этот способ посадки томатов с необычным удобрением работает безотказно. При этом не потребуется больших физических или материальных затрат.

помидоры
Как и когда сажать помидоры в открытый грунт - благоприятные даты / Коллаж pixabay.com

Помидоры – вкусный, полезный и, наверное, самый популярный овощ. Его выращивает практически каждый дачник. И хотя хлопот довольно много, но домашние помидоры явно несравненно лучше магазинных. Чтобы получить большой урожай помидоров, можно воспользоваться уникальным немецким способом посадки.

Как сажать помидоры в открытый грунт немецким способом

Посадить помидоры таким способом не составит труда даже новичку. Главное - подготовить большие пластиковые ведра без дна и необычное удобрение. Речь идет о рыбе. Ранее Главред уже писал, почему свежая рыба или рыбные отходы - это отличная подкормка для растений. Если говорить коротко, она обеспечивает растения необходимым количеством питательных элементов, способствует их росту и получению большого урожая.

Итак, как же посадить помидоры немецким способом:

Ведра без дна надо углубить в землю на 2/3 от их высоты. После этого - обильно полить каждую лунку.

На дно каждой лунки необходимо положить всего две маленькие рыбки.

После этого в лунке нужно разместить рассаду и присыпать все землей.

Преимущество немецкого способа посадки томатов заключается в том, что при поливе вода и удобрения направлены к корням, а не растекаются в разные стороны. Также пластиковые ведра служат дополнительной защитой от некоторых видов вредителей.

Как сажать помидоры - расстояние

Помидоры обычно сажают рядами. Расстояние между ними для низкорослых сортов томатов составляет 40 см, в ряду между растениями — 10-15 см.

Для высокорослых томатов расстояние между рядами — 50-60 см, в ряду — 30 см.

Когда сажать помидоры в открытый грунт

В открытый грунт рассаду томатов начинают высаживать с начала мая – под пленку или нетканку.

Без укрытия рассаду томатов можно высаживать только тогда, когда минует угроза заморозков – после 10 июня. Но лучше все же высаживать помидоры 20 - 25 мая. В этом случае урожая будет на 30-40% больше. Чтобы перестраховаться на ночь рассаду помидоров можно укрыть - таким образом получится обезопасить растения от ночных заморозков.

Благоприятные дни для высадки рассады томатов в открытый грунт по лунному календарю: 1 – 15, 31 мая, 1 – 12 июня.

Ранее Главред писал, что посадить рядом с огурцами, чтобы урожай был огромным.

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