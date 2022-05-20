Будет невероятный вкус и аромат: что лучше всего посадить рядом с перцем

Чтобы получить большой урожай перца, для этого капризного овоща нужно подобрать хорошего соседа. Культур-компаньонов немало. Но есть один самый идеальный.
Каждый огородник знает, что совместимость овощей на грядке - очень важное условие для получения хорошего урожая, ведь одни культуры могут погубить друг друга, а другие, наоборот, будут благотворно влиять, привлекать пчел для лучшей опыляемости соседей и даже защищать их от вредителей.
Ранее Главред писал, что категорически нельзя садить рядом с помидорами и что лучше всего посадить рядом с огурцами. Теперь же речь пойдет о перце и его лучших и худших соседях на огороде.
Что можно сажать рядом с перцем
Хорошими компаньонами для сладкого и острого перца могут быть овощи, цветы и пряные травы. Они будут не просто гармонично сосуществовать, но и защищать перец от болезней и повышать его урожайность.
Можно ли сажать перец рядом с помидорами? Безусловно можно. Эти два овоща прекрасно уживутся рядом, ведь им нужны одинаковые условия выращивания и средства для защиты от болезней и вредителей. Единственное, что нужно учитывать так это то, что при выращивании в теплице томаты нуждаются в более частом проветривании, нежели перцы.
Баклажаны и сладкий перец - также хорошие соседи. Кроме того, перцы могут выращиваться совместно с луком, морковью и огурцами.
Что лучше всего сажать рядом с перцем
Самыми лучшими компаньонами для перца на грядке станут травы. В частности, базилик, укроп и кориандр.
Именно соседство с базиликом придаст неповторимый вкус и аромат перцу, причем как сладкому, так и горькому.
Существуют более пятидесяти различных сортов базилика (лимонный, карамельный, мятный, коричный, гвоздичный, крупнолистовой). И все они будут одинаково хорошо расти рядом с перцем.
Кроме того, запах базилика не нравится трипсам, мухам и комарам. Укроп и кориандр помогут отпугнуть от растений тлю и привлечь к грядке полезных насекомых.
Майоран, орегано (душица), зеленый лук и петрушка также являются неплохими компаньонами для кустов перца. Их можно выращивать вместе без каких-либо негативных последствий.
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С острым перцем хорошо сочетаются шпинат, салат, базилик, укроп, чабрец и кинза. Эти травы положительно влияют на вкусовые качества горького перца. Самое главное, чтобы растения-компаньоны не отбрасывали на перцы слишком много тени. И кустиков овоща должно быть в разы больше, чем зелени.
Так как перец высаживается в открытый грунт в конце весны-начале лета, то до высадки рассады на его грядке можно выращивать зеленый лук, редис, горох или листовой салат.
Можно ли сажать рядом сладкий и острый перец
Сладкий и острый перец выращивать вместе нельзя. Дело в том, что сорта могут переопыляться. В результате сладкий перец приобретет горчинку, а горький, наоборот, станет менее жгучим. Иногда может также измениться форма — толщина стенок и размеры плода.
Таким образом, сладкий и острый перец лучше высаживать на разные грядки. Расстояние между ними должно быть довольно большое. Чем дальше - тем лучше, в идеале 20-30 метров, особенно если острого перца сажаете много.
Какие цветы можно сажать рядом с перцем
- ромашка римская (пупавка) увеличивает сопротивляемость перца к различным заболеваниям;
- бархатцы помогут убить грибки, которые вредят перцу и другим овощным растениям;
- настурция обогатит почву;
- петуния;
- герань (пеларгония) своими эфирными маслами будет отпугивать японских жуков (хрущиков).
Что нельзя сажать рядом с перцами
Члены семейства капустных (крестоцветных) не должны выращиваться на грядке вместе со сладким или острым перцем. Речь идет о белокочанной капусте, брокколи, брюссельской капусте, горчице.
Фасоль, бобы, включая соевые и бобы Лима, также являются плохими компаньонами для болгарского перца.
Фенхель оказывает негативное влияние на любые огородные культуры, в том числе и на перец.
Также сладкий перец не стоит садить рядом с абрикосом, поскольку возбудитель грибковых болезней, поражающий перцы, может распространиться и на абрикосовое дерево.
Перец не сочетается с картофелем и свеклой. Это соседство будет вредным для всех культур. К тому же картофель поглощает все витамины и минералы для своего развития и роста, обделяя ими соседние культуры.
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