УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Будет невероятный вкус и аромат: что лучше всего посадить рядом с перцем

20 мая 2022, 16:32

Чтобы получить большой урожай перца, для этого капризного овоща нужно подобрать хорошего соседа. Культур-компаньонов немало. Но есть один самый идеальный.

перец, базилик
Совместимость сладкого перца с другими овощами - что можно и нельзя сажать / Коллаж ua.depositphotos.com, pixabay.com

Каждый огородник знает, что совместимость овощей на грядке - очень важное условие для получения хорошего урожая, ведь одни культуры могут погубить друг друга, а другие, наоборот, будут благотворно влиять, привлекать пчел для лучшей опыляемости соседей и даже защищать их от вредителей.

Ранее Главред писал, что категорически нельзя садить рядом с помидорами и что лучше всего посадить рядом с огурцами. Теперь же речь пойдет о перце и его лучших и худших соседях на огороде.

Что можно сажать рядом с перцем

Хорошими компаньонами для сладкого и острого перца могут быть овощи, цветы и пряные травы. Они будут не просто гармонично сосуществовать, но и защищать перец от болезней и повышать его урожайность.

Можно ли сажать перец рядом с помидорами? Безусловно можно. Эти два овоща прекрасно уживутся рядом, ведь им нужны одинаковые условия выращивания и средства для защиты от болезней и вредителей. Единственное, что нужно учитывать так это то, что при выращивании в теплице томаты нуждаются в более частом проветривании, нежели перцы.

Баклажаны и сладкий перец - также хорошие соседи. Кроме того, перцы могут выращиваться совместно с луком, морковью и огурцами.

Что лучше всего сажать рядом с перцем

Самыми лучшими компаньонами для перца на грядке станут травы. В частности, базилик, укроп и кориандр.

Именно соседство с базиликом придаст неповторимый вкус и аромат перцу, причем как сладкому, так и горькому.

Существуют более пятидесяти различных сортов базилика (лимонный, карамельный, мятный, коричный, гвоздичный, крупнолистовой). И все они будут одинаково хорошо расти рядом с перцем.

Кроме того, запах базилика не нравится трипсам, мухам и комарам. Укроп и кориандр помогут отпугнуть от растений тлю и привлечь к грядке полезных насекомых.

Майоран, орегано (душица), зеленый лук и петрушка также являются неплохими компаньонами для кустов перца. Их можно выращивать вместе без каких-либо негативных последствий.

Читайте такжеСекретная добавка повысит урожайность: как посадить перец необычным способом

С острым перцем хорошо сочетаются шпинат, салат, базилик, укроп, чабрец и кинза. Эти травы положительно влияют на вкусовые качества горького перца. Самое главное, чтобы растения-компаньоны не отбрасывали на перцы слишком много тени. И кустиков овоща должно быть в разы больше, чем зелени.

Так как перец высаживается в открытый грунт в конце весны-начале лета, то до высадки рассады на его грядке можно выращивать зеленый лук, редис, горох или листовой салат.

Можно ли сажать рядом сладкий и острый перец

Сладкий и острый перец выращивать вместе нельзя. Дело в том, что сорта могут переопыляться. В результате сладкий перец приобретет горчинку, а горький, наоборот, станет менее жгучим. Иногда может также измениться форма — толщина стенок и размеры плода.

Таким образом, сладкий и острый перец лучше высаживать на разные грядки. Расстояние между ними должно быть довольно большое. Чем дальше - тем лучше, в идеале 20-30 метров, особенно если острого перца сажаете много.

Какие цветы можно сажать рядом с перцем

  • ромашка римская (пупавка) увеличивает сопротивляемость перца к различным заболеваниям;
  • бархатцы помогут убить грибки, которые вредят перцу и другим овощным растениям;
  • настурция обогатит почву;
  • петуния;
  • герань (пеларгония) своими эфирными маслами будет отпугивать японских жуков (хрущиков).

Что нельзя сажать рядом с перцами

Члены семейства капустных (крестоцветных) не должны выращиваться на грядке вместе со сладким или острым перцем. Речь идет о белокочанной капусте, брокколи, брюссельской капусте, горчице.

Фасоль, бобы, включая соевые и бобы Лима, также являются плохими компаньонами для болгарского перца.

Фенхель оказывает негативное влияние на любые огородные культуры, в том числе и на перец.

Также сладкий перец не стоит садить рядом с абрикосом, поскольку возбудитель грибковых болезней, поражающий перцы, может распространиться и на абрикосовое дерево.

Перец не сочетается с картофелем и свеклой. Это соседство будет вредным для всех культур. К тому же картофель поглощает все витамины и минералы для своего развития и роста, обделяя ими соседние культуры.

Другие новости:

перец лайфхак
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:10

Путин участвует в управлении войной против Украины, от власти в РФ его пока не отстранят – CNN

17:09

Три раза предлагали, а мы отказывались: Потап рассказал, как им предлагали представлять Россию на Евровидении

17:07

Гороскоп на лето 2022: на что рассчитывать знакам стихии воздуха – денежный успех или личное счастье

16:59

Разнесли базу РФ с "фейерверком": разведчики ДШВ уничтожили 30 рашистов, вызвав огонь на себяВидео

16:40

Как выглядит лидер Kalush Orchestra без розовой панамки - редкие снимки Олега Псюка

Реклама
16:36

На Харьковщине россияне укрепили свои позиции аммиачной селитрой – фотоВидео

16:33

Депутаты предлагают лишать гражданства бежавших за границу военнообязанных украинцевВидео

16:32

Будет невероятный вкус и аромат: что лучше всего посадить рядом с перцем

16:29

Почему войну России и Украины не остановить поиском компромиссамнение

16:27

В разведке Минобороны назвали условие завершения войны в УкраинеВидео

16:04

Новая почта кардинально меняет тарифы и условия хранения с 23 мая

15:56

Силы РФ придут в упадок, ВСУ смогут их вытеснить: генерал США назвал срокиВидео

15:44

"Жена ждет ребенка, ждет меня и кроссовки": Земфира записала песню-обращение к российским оккупантамВидео

15:42

В МИУ убеждены, что разрушенную инфраструктуру удастся отстроить за 2 года

15:38

Ракетный удар по Одесщине: оккупанты уничтожили "стратегически важный объект" – туалет на пляжеВидео

15:37

В Украине рекордное подорожание на АЗС: цены взлетели на 10-15 грн за литрВидео

15:28

Десантники ВСУ "поджарили" из Стугны и Javelin два танка оккупантов – эффектное видеоВидео

15:23

"Они публично поддержали массовое убийство украинцев": Гордон показал главных звезд-рашистов

15:05

Силы спецопераций разнесли позицию вражеских противотанкистов: яркое видео

14:41

Оккупанты ударили по школе в Северодонецке, где прятались более 200 человек: есть погибшиеВидео

Реклама
14:02

Разведкой РФ в Украине руководит жестокий спецназовец с украинскими корнями: что о нем известноВидео

13:51

Как Лукашенко и американские противокорабельные ракеты помогут США публично унизить Россиюмнение

13:38

Гороскоп Таро на июнь 2022: Ракам - ссоры, Львам - триумф, а Девам - большая прибыльВидео

13:24

Президент ФК "Рух" Григорий Козловский получил "Знак почета" за помощь ВСУВидео

13:12

Сенатор РФ разразился заявлением, что Кремль воюет в Украине против россиянВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 21 мая 2022: Ракам – неприятная поездка, Девам – расходы, Скорпионам – большие деньги

12:34

Мир "косит" новая болезнь: что известно об оспе обезьян и в какие страны уже проникла зараза

12:23

Летнее солнцестояние 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь благополучие и здоровье

12:06

Во дворах кладбища, ни один дом не уцелел: Гайдай показал фото "второго Мариуполя" на ДонбассеФотоВидео

11:53

Под Киевом священники УПЦ МП похищали людей, "отжимали" гуманитарку и крестили оккупантовВидео

11:41

Киевский мост в Чернигове можно отстроить за пять месяцев – Тимошенко

11:37

Пока Путин ломает зубы в Украине, НАТО будет расширяться: посол назвал сроки вступления УкраиныВидео

11:23

Ракетный голод России: потянет ли РФ войну на истощение в Украинемнение

11:07

Из Азовстали, вероятно, вышли около 1700 украинских военных – британская разведкаВидео

11:06

Приметы на 21 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

10:53

Шольц не хочет поставлять Украине тяжелое вооружение и тянет время - посол Украины в ФРГ

10:18

ТРО уничтожила на Харьковщине российский танк Т-90М, который расстрелял колонну с гражданскимиВидео

10:05

В Сеть попали данные оккупантов, которые совершали военные преступления в Буче, Гостомеле, Ирпене

09:57

Продают картошку, чтобы купить хлеб и одежду: пенсионерка с дочкой живут в сарае под КиевомВидео

09:55

Не подходит по гороскопу: самые опасные комбинации по знаку зодиака

Реклама
09:42

Пилотов уже ищут: ВСУ "приземлили" российский Су-34 в реку Оскол на ХарьковщинеВидео

09:36

"Россия не такая слабая": Данилов рассказал, сможет ли Украина завершить войну в маеВидео

09:11

Россия в шаге от того, чтобы уйти в вечность: почему Путин проиграетмнение

09:08

Украинская "Стугна" оторвала двухтонную башню БМП оккупантов: эффектное видеоВидео

08:51

В Киеве и еще трех областях прогремели мощные взрывы: первые подробности

08:36

Родился в рубашке: пуля "прошила" бронежилет украинского бойца и застряла в одеждеВидео

08:23

"Господа, делайте стоп-кадр": Арестович разделся в прямом эфиреВидео

08:08

Крах, затягивание и эскалация: WSJ назвала пять сценариев следующего этапа войны в Украине

07:57

Перевернутые танки и много скорых: колонна оккупантов самоликвидировалась по пути на фронтВидео

07:15

Битва под Киевом войдет в учебники по военной истории - ветеран СШАВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять