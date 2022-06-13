Перцы будут крупными и сладкими: как приготовить самое эффективное удобрение своими руками

Удобрение из крапивы - перцы вырастут сладкими, крупными и мясистыми / Коллаж фото pixaby

Вырастить хороший урожай перца - задача со звездочкой, ведь эта капризная культура требует особых условий выращивания. Одного полива будет недостаточно. Необходимо подкармливать растение, чтобы перцы выросли крупными и сладкими. Ранее Главред писал, что категорически нельзя садить рядом с перцем, чтобы не испортить урожай. Теперь же поговорим о том, чем можно подкормить перец.

Приготовить универсальное удобрение для огородных культур можно из того, что точно растет на дачном участке. Речь идет о крапиве - обычно ее просто срывают и выбрасывают, однако из нее можно приготовить очень эффективную подкормку.

Удобрение из крапивы - в чем польза

обогащает и восстанавливает почву;

стимулирует рост зеленой массы;

укрепляет корневую систему и наземную часть растений;

снижает риск развития фитофторы, от которой особенно страдают томаты, картофель и баклажаны;

препятствует распространению вредителей (особенно эффективно крапива борется с тлей).

Есть и один минус удобрения из крапивы - оно не очень хорошо пахнет. Кроме того, такую подкормку не стоит заготавливать впрок. Ее лучше использовать сразу после приготовления.

Если подкормить перец крапивой, то цветы не будут опадать, плоды вырастут быстрее и будут более крупными, ароматными и сладкими.

Удобрение из крапивы - как приготовить

Приготовить удобрение для перца своими руками очень легко. Понадобится крапива, на которой еще не созрели семена.

Мелко нарезанную крапиву (1 кг) залить чистой водой (8 литров). Должна получиться жидкая кашеобразная смесь. Оставить ее для брожения.

Во время брожения жидкость будет пениться и может перелиться через край, поэтому заливать крапиву водой следует не доверху.

Чтобы удобрение было готово быстрее, нужно перемешивать его примерно раз в день.

Избавиться от неприятного запаха поможет настойка корня валерианы или горсть золы.

Примерно через две недели брожение закончится и жидкость посветлеет.

Далее компостную смесь разбавляют водой в соотношении 1:10 и поливают растения. Обработку можно повторять, но не ранее чем через две недели. За сезон можно 3-4 раза подкормить растение крапивой.

Что нельзя подкармливать настоем крапивы

бобовые (горох, бобы, фасоль) - удобрение из крапивы может привести к меньшему количеству завязей;

лук и чеснок - эти культуры вместо того, чтобы активно наращивать головки под землей, станут увеличивать свои перья и идти в стрелку;

томаты начнут жировать, а не плодоносить. Также в плодах начнет накапливаться большее количество нитратов.

Ранее Главред писал, что положить в лунку при посадке перца в открытый грунт.

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