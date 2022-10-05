Украину ждет непростой и даже решающий месяц: прогноз астролога / aurveda.ru, Reuters

Украину ждет непростой период в ближайшие месяц-полтора. Об этом заявила известный астролог Ольга Медвецкая в интервью УНИАН.

"Украину ждет непростой и даже решающий месяц-полтора. Именно сейчас будет решаться окончательно дальнейшая судьба нашего государства. В течение всего месяца будет высокой вероятность применения запрещенных видов оружия, а также химического и биологического оружия (квадрат Марс-Нептун). А со второй половины октября будет происходить очередная эскалация на фронте, ведь Марс будет иметь напряженный аспект с планетой расширения и экспансии ‒ Юпитером", ‒ сказала она.

Медвецкая отметила, что самым сложным периодом как на фронтах, так и в обыденной жизни украинцев станет период с 25 октября и до 14 ноября.

Кроме того, астролог спрогнозировала, могут ли страны НАТО остановить диктатора Владимира Путина.

"Астрологически это обусловлено напряженностью аспекта между планетой тоталитаризма Сатурном и планетой демократии, свободы Ураном. Это является символом противостояния свободного демократического мира, его лидеров и диктатора. Поскольку сейчас идет эра Водолея, то просто невозможно, чтобы победил диктатор. Демократия, свобода должны его остановить. Вопрос, к сожалению, только в том, сколько жертв до этого заберет эта битва между прошлым и будущим, между волей и рабством", ‒ подытожила эксперт.

Гороскоп для Украины

Напомним, астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы, и уже с августа Украина начнет одерживать победы. Более того, капитуляция России не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения Крыма под контроль Украины ждать осталось недолго. По прогнозу Росса, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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