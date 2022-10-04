Месяц будет насыщенным: что можно и нельзя делать в октябре-2022 - прогноз астролога

Что можно и нельзя делать в октябре 2022 года / Коллаж фото Главред, УНИАН

В октябре 2022 года ожидается множество астрологических событий. Этот месяц будет довольно насыщенным. Однако лучше не строить далекие планы, ведь все не так однозначно. Об этом рассказал астролог Влад Росс в гороскопе на октябрь 2022.

После 5 октября можно смело подписывать контракты, вести дипломатические переговоры, начинать новые бизнес-проекты.

"В октябре 2022 года рекомендуется: возвращаться к делам, связанным с меркурианской тематикой, после 5 октября можно составлять отчёты, рассчитывать бюджеты, обрабатывать данные, знакомиться, общаться, предлагать руку и сердце, посещать культурные мероприятия, заниматься научно-исследовательской деятельностью; возвращать долги, закрывать кредиты", - рассказал Влад Росс.

Он также рассказал о том, что может серьезно навредить в октябре. Лучше не действовать импульсивно и продумывать все детали и запасные ходы заранее. Также не нужно начинать долгосрочные проекты и открывать крупные компании.

"Не рекомендуется в октябре-2022: вступать в долгосрочные обязательства; все, что касается долгосрочных планов на десятилетия вперёд, категорически может не получиться", - сказал астролог.

Раньше астролог Влад Росс назвал самые опасные дни октября 2022 года. По его словам, период катастроф и опасных транзитов ждет нас после 9 октября, когда Марс будет в квадрате к Нептуну.

Напомним, ранее таролог и волонтер Анастасия дала прогноз, что в мае 2023 года российская оккупационная армия начнет отводить свои войска с территории Украины. Она составила гороскоп войны на ближайшие девять месяцев.

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