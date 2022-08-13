Украину накроет сильнейшая магнитная буря: когда ждать "удара" и как спастись

Начало мощной магнитной бури ожидается уже во вторник, 16 августа.
На Землю в ближайшие дни обрушится мощная геомагнитная буря. В результате этого первые симптомы "удара" у украинцев могут появиться уже во вторник, 16 августа.
Эта буря будет действовать на состояние здоровья аж до 22 августа и лишь тогда ситуация стабилизируется.
Пик бури будет примерно 17 августа, тогда ее сила достигнет 5-ти баллов. Два следующих дня, 18-19 августа, бушевать будет не так сильно и опуститься до 4-х баллов. Однако стоит отметить, что это выше привычного, поэтому метеочувствительные люди все еще могут чувствовать себя плохо.
20 августа магнитосфера Земли станет более спокойной. В этот день буря будет на уровне 3-х баллов. Уже 21-22 августа все стабилизируется и буря отойдет.
Стоит отметить, что проявления солнечной активности в августе 2022 года также ожидаются 27-30 августа.
Основные симптомы магнитной бури
- головные боли, головокружение;
- слабость, сонливость, нарушение концентрации внимания;
- ломота в теле и суставах, боль в местах прежних переломов;
- тошнота, потеря аппетита, боли в животе;
- повышенная раздражительность, агрессия, апатия, скачки настроения;
- повышенное давление, боль в сердце, учащенное сердцебиение;
- обострение хронических заболеваний.
Как пережить магнитную бурю
В эти дни следует контролировать наличие необходимых препаратов от давления, головной боли, сердца или хронических заболеваний. Рекомендуется много гулять пешком, правильно питаться, полноценно отдыхать и спать.
Во время магнитной бури лучше отказаться от употребления алкогольных напитков и отдать предпочтение большому количеству обычной негазированной воды или травяного чая. Из рациона также лучше исключить на несколько дней кофе.
Также стоит постараться всячески уберечь себя от стресса.
Ванны с морской солью помогут расслабиться, укрепят вены и сосуды. Если у вас разболелась голова, а таблетки нет или она еще не подействовала, то можно помассировать голову и шею, а на затылок положить прохладный компресс.
Ранее Главред рассказывал, как снять головную боль, если под рукой нет таблеток.
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