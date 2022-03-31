Как снять головную боль напряжения, если нет таблеток: действенные советы врача

Как снять головную боль, если нет лекарств / clutch.ua

Стресс во время войны прямо влияет не только на психическое здоровье. Его последствия могут проявляться и на физическом уровне. В частности, может появиться головокружение, бессонница или сильная головная боль. Врач-невролог Исак Валерия рассказала, как снять головную боль напряжения.

"Имеем два случая: либо типичная головная боль напряжения (самостоятельная или в составе тревоги/панической атаки), либо увеличение частоты и интенсивности приступов мигрени", - объясняет специалист.

Какие могут быть предпосылки?

Постоянный стресс и неизвестность в будущем.

Напряжение мышц шеи – круглосуточное чтение новостей со смартфона ("текстовая шея"), ночевка в неудобном положении, постоянные переезды и длительное сохранение одной позы.

Гипоксия – недостаток свежего воздуха тоже может быть причиной головной боли. Особенно актуально для тех, кто постоянно в укрытиях, не может выйти на улицу.

Если это головная боль напряжения (ГБН), тогда боль давит, ноет, имеет преимущественно двусторонний характер. Возможна стреляющая односторонняя боль, и тогда она четко сочетается с напряженными и болезненными шейными и краниальными мышцами с той же стороны.

Если это мигрень, боль учащается и становится сильнее. Хуже реагирует на обычные анальгетики (здесь угроза злоупотреблением лекарствами).

Как помочь?

Делать упражнения для шейного отдела. Хотя бы раз в день. Выделите несколько минут – этого будет достаточно. Перестаньте читать новости со смартфона. По возможности выходите на улицу каждый день, особенно перед сном. Регулярно проветривайте помещение, чтобы был постоянный поток свежего воздуха. Делайте массаж на болезненных точках. Особенно в заушном участке и в нижней части затылка. Также можно использовать обезболивающие гели или кремы.

Если ищете таблетки, то подойдут:

Ибупрофен 200–400 мг.

Парацетамол – 500 мг.

Нимесулид 100 мг.

Возможные комбинированные анальгетики:

цитрамон (кофеин + парацетамол + ацетилсалициловая кислота).

Доларен (диклофенак + парацетамол).

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