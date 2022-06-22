УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Сокрушительная магнитная буря надвигается на Землю - названы опасные даты

22 июня 2022, 05:23

Непогода будет держать людей в плену три очень тяжелых дня.

Магнитная буря 24-26 июня 2022 - симптомы и последствия / pixabay.com

Как и обещали специалисты, первый месяц лета 2022 выдался тяжелым в плане сильных геомагнитных колебаний. Однако для метеочувствительных людей природа припасла еще один неприятный сюрприз.

Самая мощная магнитная буря июня еще впереди. Она продлится трое суток и будет терроризировать буквально каждого. Даже стойкие к космической непогоде люди почувствуют на себе ее губительное влияние.

Магнитная буря, по сравнению с которой все, что происходили ранее, покажутся детским лепетом, начнется утром 24 июня, и в считанные часы достигнет рекордных для последних месяцев 5 баллов, что соответствует уровню опасности G1.

Весь день непогода будет лишь набирать обороты. Незначительное снижение ожидается лишь 25 июня ко второй половине дня. Интенсивность снизится всего на один бал.

Отступит магнитная буря лишь 26 июня - 3 балла покажутся вполне комфортными даже метеозависимым людям, по сравнению с напряжением предыдущих двух дней.

Опасные симптомы магнитной бури 24-26 июня:

  • мигрень, головокружение
  • рассеянное внимание
  • повышенная раздражительность
  • ломота в теле и суставах
  • гипертония или гипотония
  • апатия или скачки настроения
  • повышенная усталость
  • тошнота и потеря аппетита
  • обострение хронических заболеваний психического и физического характера.

Специалисты советуют начать подготовку своего организма к мощнейшей магнитной буре заранее. А с ее симптомами во время космического шторма бороться симптоматически.

Что можно сделать сейчас?

Поддержание водного баланса, здоровый сон, отказ от алкоголя, курения и вредной пищи помогут организму принять космический удар с меньшими последствиями.

Читайте такжеВрежет жара до +34º: украинцы узнали дату нового пекла

Другие новости:

здоровье магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:00

Угроза нападения Беларуси остается, Лукашенко собрался мобилизовать 35 тысяч человек – Жданов

05:50

Врежет жара до +34º: украинцы узнали дату нового пеклаВидео

05:23

Сокрушительная магнитная буря надвигается на Землю - названы опасные даты

05:00

Нашатырный спирт для огурцов и прочих овощей: как уберечь растения от вредителей

04:52

Россия в панике пытается обойти санкции, чтобы модернизировать войска - разведка КанадыВидео

Реклама
04:20

Как использовать отвар от молодого картофеля: 3 веские причины не сливать воду в раковину

03:57

Самая дорогая модель в мире показала свою настоящую фигуру без фотошопа и фильтров

03:50

В моде одежда цвета счастья: с чем сочетать оранжевый, чтобы выглядеть стильно

03:22

Слишком много ягодиц: 63-летняя Мадонна смутила фанатов эпатажным кадромВидео

03:10

Самое вкусное королевское вишневое варенье: восхитительно простой рецептВидео

03:08

Таролог предсказал дату смерти Путина: кто может стать его преемникомВидео

02:43

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса показала свежее фото актера

02:40

Крым – наша земля: военный эксперт спрогнозировал, куда ВСУ ударят из западного тяжелого оружияВидео

02:10

Налетит ураган и зальет дождями всю Украину: синоптики предупредили о резком похолоданииВидео

01:45

Сын Илона Маска объявил себя трансгендерной женщиной на зло отцу

01:31

Угроза вторжения в Украину со стороны Беларуси: военный эксперт оценил рискиВидео

00:51

Приметы на 22 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:37

Лидер Kalush Orchestra Олег Псюк сделал своей возлюбленной шикарный подарокВидео

00:19

Как спроектировать радость в вашем доме: советы дизайнера интерьров

21 июня, вторник
23:57

Женя из "Сватов" рассказала, общается ли со своими коллегами по сериалу

Реклама
23:53

Удар авиации по позициям врага: ВСУ "перемололи" оккупантов вместе с бронетехникойВидео

23:46

Жена Чмерковского рассказала, как у нее случился выкидыш, пока муж был в Киеве

23:44

"Мы не понимаем, как нам завидует Америка": дочь пропагандиста Машкова разорвала отношения с отцом

23:32

"ВСУ обходят, берут в кольцо": оккупанты паникуют из-за флангового удара украинской армииВидео

23:30

6-летняя дочь Беднякова покорила сеть своей песнейВидео

23:00

В России скоро может начаться мобилизация - The Guardian

23:00

"Киселевка – за нами": в ОП раскрыли детали зачистки ВСУ пригорода ХерсонаВидео

22:32

Мариуполь мстит оккупантам: россияне подорвались на мине при разминировании Азовстали

22:20

Оккупанты накрыли Харьковщину мощным огнем: более 30 раненых и погибшихВидео

21:59

Выжженная земля: появились кадры Змеиного после мощного удара ВСУВидео

21:58

"Володя, ты – проиграл": в речи Токаева нашли тайный посыл к Путину

21:40

Путин залил комнату кровью: ночью к нему примчались медики - СМИВидео

21:39

"Херсон уже виден в прицел и бинокли": Арестович рассказал, когда оккупантов выбьют из города

21:38

Украинцам рассказали, как получит помощь через ПриватБанк: кто имеет право на деньги

21:33

Столб дыма над Черным морем: пожар на "вышке Бойко" зафиксировал спутник

20:58

ВСУ отразили вражеский штурм на двух направлениях: у оккупантов серьезные потериВидео

20:36

"Меладзе, случайно, не о вас пел?": Заворотнюк похвасталась загорелым телом на турецком курорте

20:26

У границы Украины рухнул российский штурмовик Су-25, пилот погибФотоВидео

20:23

Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенцииВидео

20:18

Волочкова неудачно расставила ноги, рассмешив поклонников: "там паралич седалищного нерва"

Реклама
20:10

Приметы на 23 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:07

Безработных украинцев будут отправлять разбирать завалы и строить защитные сооружения - Шмыгаль

20:06

Гороскоп на 22 июня для всех знаков зодиака: Козерогам - лень, Скорпионам - козни врагов, Рыбам - призВидео

19:53

На Луганщине враг прорвал оборону ВСУ и закрепляется на занятых рубежах - ГенштабВидео

19:27

Мать спела колыбельную у гроба сына: во Львове простились с погибшим на фронте защитником УкраиныВидео

19:18

Публичное унижение России: почему лидеры стран бывшего СССР все чаще дерзят Путинумнение

19:11

Когда лучше есть ягоды: главные правила для максимальной пользы летомВидео

18:57

"Вождю придется уходить": в РФ рассказали о выборе преемника ПутинаВидео

18:45

"От происходящего грустно": Барбара Брыльска высказалась о войне в Украине

18:44

"Это тебе вместо виллы в Майами": позорно изгнанного из США сына Медведева пристроили в РФ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять