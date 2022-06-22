Сокрушительная магнитная буря надвигается на Землю - названы опасные даты

Магнитная буря 24-26 июня 2022 - симптомы и последствия / pixabay.com

Как и обещали специалисты, первый месяц лета 2022 выдался тяжелым в плане сильных геомагнитных колебаний. Однако для метеочувствительных людей природа припасла еще один неприятный сюрприз.

Самая мощная магнитная буря июня еще впереди. Она продлится трое суток и будет терроризировать буквально каждого. Даже стойкие к космической непогоде люди почувствуют на себе ее губительное влияние.

Магнитная буря, по сравнению с которой все, что происходили ранее, покажутся детским лепетом, начнется утром 24 июня, и в считанные часы достигнет рекордных для последних месяцев 5 баллов, что соответствует уровню опасности G1.

Весь день непогода будет лишь набирать обороты. Незначительное снижение ожидается лишь 25 июня ко второй половине дня. Интенсивность снизится всего на один бал.

Отступит магнитная буря лишь 26 июня - 3 балла покажутся вполне комфортными даже метеозависимым людям, по сравнению с напряжением предыдущих двух дней.

Опасные симптомы магнитной бури 24-26 июня:

мигрень, головокружение

рассеянное внимание

повышенная раздражительность

ломота в теле и суставах

гипертония или гипотония

апатия или скачки настроения

повышенная усталость

тошнота и потеря аппетита

обострение хронических заболеваний психического и физического характера.

Специалисты советуют начать подготовку своего организма к мощнейшей магнитной буре заранее. А с ее симптомами во время космического шторма бороться симптоматически.

Что можно сделать сейчас?

Поддержание водного баланса, здоровый сон, отказ от алкоголя, курения и вредной пищи помогут организму принять космический удар с меньшими последствиями.

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