Невероятно вкусный кофе: как правильно сварить напиток в турке по-восточному

Как приготовить кофе в турке / ua.depositphotos.com

Многие считают, что варить кофе самостоятельно сложно, а процесс занимает много времени. По этому они делают величайшую ошибку - пьют растворимый кофе.

Но на самом деле варить кофе очень просто и быстро. Главное это делать правильно и тогда пить другой даже не захочется.

Для того, чтобы сварить кофе в турке необходимо в первую очередь перемолоть ваши любимые кофейные зерна.

В турку необходимо влить 3/4 чашки холодной воды и добавить ложку сахара. Именно с сахаром правильно варить напиток по-восточному.

Как только вода начинает закипать, необходимо всыпать молотый кофе и постоянно перемешивать, поднимая над плитой или делая огонь очень слабеньким. Когда пена начала подниматься, нужно залить в турку оставшуюся воду и снова довести до кипения.

Как сварить кофе в турке / УНИАН

Как приготовить кофе без пены

Если вы совсем не любите кофейную пену и предпочитаете чистый напиток, то тогда необходимо после первого кипения осторожно снять пену. Потом надо залить оставшуюся воду и снова снять пену после того, как кофе закипит.

Готовый напиток можно наливать в чашку и пить после того, как он немного остынет.

Как избавится от кофейной гущи в сваренном напитке

После того, как кофе свариться, необходимо взять мелкое сито или шумовку. Через него необходимо процедить напиток. Если у вас нет такого, то можно использовать чистую ткань или сложенную в несколько слоев марлю.

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