Угроза Третьей мировой войны и ядерного удара - гороскоп на май 2022

Если ядерный удар и будет, то не по территории Украины / Фото ua.depositphotos.com

Гороскоп на май 2022 говорит о том, что последний месяц весны для России будет очень тяжелым, а война в Украине, которую развязал Кремль, станет губительной для страны-агрессора.

Такое мнение озвучила астролог с YouTube-канала Irina Astrology Horoscope.

В мае Плутон - планета-покровитель России - будет находится в плохом положении.

"Затмения будут очень важны для России и очень губительны. Там будет участвовать натальный Плутон России и по нему будет бить транзитный Уран — и все это в соединении с узлами, с солнечным, а затем и лунным затмением. Эти затмения будут еще и в соединении с четвертым и десятым домами, что говорит о значительных переменах в территориях", - рассказала специалист.

Астролог уточнила, что пока что рано говорить о возвращении Крыма и Донбасса под контроль Киева.

"Но могут быть какие-то локальные вспышки, возможно, гражданские войны", - прогнозирует специалист.

Читайте такжеКогда Украина победит и закончится война - астролог предсказала датуПо ее словам, в мае Россия будет чувствовать себя "дико плохо", до такой степени, что может развязать третью мировую войну в мае-июле. Однако война будет абсолютно губительной для РФ.

"Скорее всего, если ядерное оружие будет применено, то не на территории Украины, а, большая вероятность, в США, ведь у них в натальной карте идет возвращение Плутона, который отвечает за ядерное оружие", — резюмировала астролог.

Как сообщал Главред, ранее автор канала Irina Astrology Horoscope прогнозировала, что ноябрь и декабрь 2022 года будут для Украины благоприятными. В это время Киев может одержать победу – вернуть оккупированные территории и получить репарации от России.

Ранее известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

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