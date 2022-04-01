Выйдет победителем и получит репарации: астролог назвала самое благоприятное время для Украины

Когда закончится война гороскоп / Reuters, ua.depositphotos.com

Война в Украине "искалечила" многие семьи. Однако астрологи составляют прогнозы, когда Украина сможет победить.

Автор канала Irina Astrology Horoscope отмечает, что ноябрь и декабрь текущего года будут для Украины благоприятными.

В это время Украина может одержать победу – вернуть оккупированные территории и получить репарации от России.

"Это то время, когда Сатурн от Луны отойдет на ближайшие 29 лет. Наш народ не будет больше так страдать. Это то время, когда к нам могут вернуться наши территории. Кстати, Марс будет разворачиваться в ноябре в Близнецах и становиться ретроградным. И это могут быть не реванши, а страны так договорятся, что Украина выйдет победителем, к ней вернутся ее территории, будут репарации со стороны страны-агрессора. В это время мы уже увидим настоящую картину всего происходящего. И с этого времени мы будем становиться на рельсы: отстраивать, поднимать экономику", – сказала она.

Астролог отметила, что особенно хорошим для Украины будет лето 2023-го.

По ее мнению, Украина будет принята в ЕС также существует вероятность вступления в НАТО, несмотря на возможные подписанные договоренности.

"В дальнейшем Украина сможет от них отказаться, и в НАТО нас будут рады видеть, мы станем частью европейского сообщества. Сейчас весь мир узнает об Украине. Мы будем символом свободы во всем мире. Потому что Украина за это боролась", – добавила астролог.

Читайте такжеСерьезные испытания и новые столкновения: астролог рассказала, что ждет Украину в 2022 году

Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

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