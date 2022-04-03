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Самый опасный месяц: астролог рассказала о судном дне и новых испытаниях Украины в апреле

3 апреля 2022, 19:16

Только с 26 апреля по 20 мая напряжение в Украине снизится.

гороскоп, война
Гороскоп для Украины и завершение войны / Reuters, ua.depositphotos.com

Астрологи и эксперты прогнозируют на конец апреля существенные изменения и возможные разрешения войны в Украине. При этом, до конца апреля, Украину ждут серьезные испытания.

По словам астролога и эзотерика Анны Ефремовой, с 2 по 26 апреля будет особо напряженный период для Украины.

"Затишья ждать не стоит, скорей всего будет активизация конфликтных процессов, возвращаться в Украину пока не стоит, очень опасный месяц. Под влиянием злых планет в этом месяце очень мало шансов на мирное решения вопросы. Есть сильное влияние Сатурна в 6-м доме, а Сатурн не спрашивает чего мы хотим, если он активен, то он будет принуждать участвовать в конфликте (6-й дом-конфликты) и он не дает быстрого решения вопроса", - говорит астролог.

Как отмечает эксперт в своем прогнозе, с 26 апреля по 20 мая напряжение в Украине снизится.

"В этот период есть хорошие влияние, можно ждать хороших новостей-событий, каких то с подвижек в переговорах, появиться свет в конце туннеля, но основной период продолжает быть напряженным, поэтому расслабляться не стоит", - добавила она.

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Гороскоп для Украины на июнь 2022

По словам астролога, в июне военные действия на территории Украины будут еще продолжаться, но произойдет что то очень важное и ключевое.

Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

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