Удастся применить даже мелкую и вялую морковь: как сохранить на зиму урожай в банках

Морковь можно сохранить до весны в сыром, сушеном, замороженном виде. А еще есть один рецепт, который идеально подойдет для зимних салатов.
Морковь - такой продукт, который можно найти на полках магазинов в любое время года. Корнеплод кладут практически в любые блюда - супы, салаты, гарниры и даже десерты, то есть на кухне без него не обойтись. Если вы вырастили морковь на дачном участке, то нужно научиться правильно ее хранить. Один из способов - это хранение моркови в стеклянных банках. Кстати, его можно применять, если морковь мелкая или имеет дефекты, так как такие корнеплоды хранить в погребе не получится.
Как хранить морковь в холодильнике
Морковь нужно почистить и натереть на крупной терке и слоями поместить в стеклянные банки. Каждый слой пересыпается поваренной солью. Хранится такая морковка в холодильнике до полугода.
При добавлении такой морковки в пищу, соль можно не использовать, чтобы не пересолить.
Как сохранить морковь на зиму в банках
Хорошо промытые и высушенные овощи очищаются от кожуры и нарезаются небольшими кусочками. Потом укладываются в чистую, сухую банку. Наполненную тару отправляют в морозилку. Срок хранения – 1-2 месяца.
Еще один способ хранения моркови состоит в том, чтобы высушить ее в сушилке, духовом шкафу или под солнцем. Для этого сначала корнеплод нужно почистить, помыть и натереть на крупной терке. Высушенную морковь кладут в стеклянную емкость и закрывают плотно крышкой.
Как хранить морковь на зиму в банках в подвале
Банку необходимо хорошо промыть с моющим средством и высушить. Затем в тару вертикально уложить морковь. Между корнеплодами должно оставаться небольшое расстояние.
В банку нужно положить маленький корень хрена или хвойные опилки. Открытые банки отправить в погреб.
Морковь на зиму в банках - идеальный вариант для салата
Для этого рецепта можно использовать мелкую морковь или корнеплоды, которые уже стали вялыми. Таким образом получится сохранить весь урожай морковки.
Вам понадобится:
- Морковь — 500 грамм;
- Кипяток — 1 литр;
- Соль — 1 ст. ложка (с горкой);
- Сахар — 1 ст. ложка;
- Перец душистый горошек — 3 штуки;
- Лист лавровый — 2 штуки;
- Гвоздика — 4-5 штук.
Способ приготовления:
Морковь нужно тщательно помыть и почистить. Если морковь крупная, ее нужно разрезать на одинаковые кусочки.
Морковь и специи поместите в кастрюлю с толстым дном, залейте водой, накройте крышкой.
Доведите до кипения, бланшируйте в течение 10 минут, слейте воду.
Для рассола в кипятке размешайте соль и сахар.
Разложите морковь по стерилизованным банкам, залейте горячим рассолом, прикройте крышками.
Поставьте банки в кастрюлю с плотной тканью на дне. Залейте горячей водой по плечики банок, доведите до кипения и простерилизуйте в течение 40 минут.
Закатайте крышки, укутайте банки и оставьте до полного остывания.
Такую заготовку из моркови нужно хранить в прохладном месте.
Ранее Главред писал, как вырастить крупную и сладкую морковь и как сохранить морковь до весны в погребе.
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