Удастся применить даже мелкую и вялую морковь: как сохранить на зиму урожай в банках

Как сохранить морковь на зиму в банках / Фото pixabay.com, konservacija.com

Морковь - такой продукт, который можно найти на полках магазинов в любое время года. Корнеплод кладут практически в любые блюда - супы, салаты, гарниры и даже десерты, то есть на кухне без него не обойтись. Если вы вырастили морковь на дачном участке, то нужно научиться правильно ее хранить. Один из способов - это хранение моркови в стеклянных банках. Кстати, его можно применять, если морковь мелкая или имеет дефекты, так как такие корнеплоды хранить в погребе не получится.

Как хранить морковь в холодильнике

Морковь нужно почистить и натереть на крупной терке и слоями поместить в стеклянные банки. Каждый слой пересыпается поваренной солью. Хранится такая морковка в холодильнике до полугода.

При добавлении такой морковки в пищу, соль можно не использовать, чтобы не пересолить.

Как сохранить морковь на зиму в банках

Хорошо промытые и высушенные овощи очищаются от кожуры и нарезаются небольшими кусочками. Потом укладываются в чистую, сухую банку. Наполненную тару отправляют в морозилку. Срок хранения – 1-2 месяца.

Еще один способ хранения моркови состоит в том, чтобы высушить ее в сушилке, духовом шкафу или под солнцем. Для этого сначала корнеплод нужно почистить, помыть и натереть на крупной терке. Высушенную морковь кладут в стеклянную емкость и закрывают плотно крышкой.

Как хранить морковь на зиму в банках в подвале

Банку необходимо хорошо промыть с моющим средством и высушить. Затем в тару вертикально уложить морковь. Между корнеплодами должно оставаться небольшое расстояние.

В банку нужно положить маленький корень хрена или хвойные опилки. Открытые банки отправить в погреб.

Морковь на зиму в банках - идеальный вариант для салата

Для этого рецепта можно использовать мелкую морковь или корнеплоды, которые уже стали вялыми. Таким образом получится сохранить весь урожай морковки.

Вам понадобится:

Морковь — 500 грамм;

Кипяток — 1 литр;

Соль — 1 ст. ложка (с горкой);

Сахар — 1 ст. ложка;

Перец душистый горошек — 3 штуки;

Лист лавровый — 2 штуки;

Гвоздика — 4-5 штук.

Способ приготовления:

Морковь нужно тщательно помыть и почистить. Если морковь крупная, ее нужно разрезать на одинаковые кусочки.

Морковь и специи поместите в кастрюлю с толстым дном, залейте водой, накройте крышкой.

Доведите до кипения, бланшируйте в течение 10 минут, слейте воду.

Для рассола в кипятке размешайте соль и сахар.

Разложите морковь по стерилизованным банкам, залейте горячим рассолом, прикройте крышками.

Поставьте банки в кастрюлю с плотной тканью на дне. Залейте горячей водой по плечики банок, доведите до кипения и простерилизуйте в течение 40 минут.

Закатайте крышки, укутайте банки и оставьте до полного остывания.

Такую заготовку из моркови нужно хранить в прохладном месте.

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