Диетолог объяснила, кому категорически нельзя есть морковь

Морковь очень полезна, она ускоряет обмен веществ, снижает холестерин, омолаживает и способствует похудению. Но некоторым людям ее нужно исключить из рациона.
Морковь - полезный и универсальный корнеплод, без которого не обходятся первые и вторые блюда, закуски, также его можно просто погрызть в качестве перекуса. Морковь содержит богатейший комплекс полезных элементов. В частности, она является несомненным лидером по содержанию витамина А. Тем не менее кушать морковку можно не всем. Кому ее лучше исключить из рациона, рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева.
Морковь - польза
В свежем корнеплоде содержатся витамины С, Е, D, РР и группы В, а также микроэлементы: сера, хлор, калий, кальций, фосфор, бор, медь, селен, магний и многие другие.
- витамины С и Е помогают замедлить процессы старения;
- витамин К повышает свертываемость крови;
- калий нормализует сердечно-сосудистую деятельность;
- кальций и фосфор укрепляют зубы и кости;
- хлор поддерживает водный баланс в организме;
- селен повышает иммунитет и сохраняет молодость;
- фтор отвечает за деятельность эндокринной системы.
Морковь - калорийность
Сырая морковь является низкокалорийным продуктом - в 100 г содержится всего 40 ккал. Таким образом, корнеплод - незаменимый элемент многих диетических программ и фитнес-диет.
К слову, в вареном виде морковь сохраняет практически всю свою пользу. Более того, после термообработки она обретает новые свойства. После варки в корнеплоде снижается содержание липидов и клетчатки, но овощ легче усваивается, улучшая работу кишечного тракта и усиливая производство желудочного сока.
В целом, морковь ускоряет обмен веществ, снижает холестерин, омолаживает и способствует похудению.
Кому нельзя есть морковь
Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала РИА Новости, что морковь нежелательно употреблять при болезнях печени: если орган нездоров, то не может усвоить каротин.
В числе противопоказаний к употреблению моркови - язвенная болезнь желудка или кишечника и энтерит (воспаление стенок тонкой кишки).
Как выбрать хорошую морковь
Кораблева добавила, что морковь не должна быть мягкой и бугристой, а также иметь пятна и трещины - это означает, что у нее испорчена середина.
"Если ботва слишком густая, то, скорее всего, корнеплод окажется твердым", — добавила диетолог.
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