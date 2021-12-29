Диетолог объяснила, кому категорически нельзя есть морковь

Морковь - лидер по содержанию витамина А / Фото ua.depositphotos.com

Морковь - полезный и универсальный корнеплод, без которого не обходятся первые и вторые блюда, закуски, также его можно просто погрызть в качестве перекуса. Морковь содержит богатейший комплекс полезных элементов. В частности, она является несомненным лидером по содержанию витамина А. Тем не менее кушать морковку можно не всем. Кому ее лучше исключить из рациона, рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева.

Морковь - польза

В свежем корнеплоде содержатся витамины С, Е, D, РР и группы В, а также микроэлементы: сера, хлор, калий, кальций, фосфор, бор, медь, селен, магний и многие другие.

витамины С и Е помогают замедлить процессы старения;

витамин К повышает свертываемость крови;

калий нормализует сердечно-сосудистую деятельность;

кальций и фосфор укрепляют зубы и кости;

хлор поддерживает водный баланс в организме;

селен повышает иммунитет и сохраняет молодость;

фтор отвечает за деятельность эндокринной системы.

Морковь - калорийность

Сырая морковь является низкокалорийным продуктом - в 100 г содержится всего 40 ккал. Таким образом, корнеплод - незаменимый элемент многих диетических программ и фитнес-диет.

К слову, в вареном виде морковь сохраняет практически всю свою пользу. Более того, после термообработки она обретает новые свойства. После варки в корнеплоде снижается содержание липидов и клетчатки, но овощ легче усваивается, улучшая работу кишечного тракта и усиливая производство желудочного сока.

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В целом, морковь ускоряет обмен веществ, снижает холестерин, омолаживает и способствует похудению.

Кому нельзя есть морковь

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала РИА Новости, что морковь нежелательно употреблять при болезнях печени: если орган нездоров, то не может усвоить каротин.

В числе противопоказаний к употреблению моркови - язвенная болезнь желудка или кишечника и энтерит (воспаление стенок тонкой кишки).

Как выбрать хорошую морковь

Кораблева добавила, что морковь не должна быть мягкой и бугристой, а также иметь пятна и трещины - это означает, что у нее испорчена середина.

"Если ботва слишком густая, то, скорее всего, корнеплод окажется твердым", — добавила диетолог.

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