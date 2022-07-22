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Морковь будет слаще мёда: как вырастить вкусные и крупные корнеплоды

22 июля 2022, 01:45

Чтобы вырастить большую, вкусную и сладкую морковь и сделать так, чтобы она после уборки урожая дольше хранилась, нужно применять всего лишь три подкормки.

Морковь
Какие удобрения любит морковь - секреты выращивания / Фото pixabay.com

Морковь считается одним из самых беспроблемных овощей для выращивания на дачном участке. Казалось бы: посеял, полил, собрал урожай. Но это ошибочное мнение. Чтобы получить большой урожай вкусной моркови, нужно внимательно отнестись к подкромкам этого корнеплода.

Главред разобрался, как вырастить большую, вкусную и сладкую морковь и сделать так, чтобы она после уборки урожая дольше хранилась.

Что не любит морковь

Морковь не любит тяжелые почвы с повышенной кислотностью. В тяжелом грунте корнеплод будет деформироваться, а в кислом - плохо расти. Чтобы этого избежать, почву для выращивания моркови нужно подготовить еще с осени, а именно - сделать ее рыхлой и добиться того, чтобы кислотность была почти нейтральной.

Какие удобрения любит морковь

Осенью в грядку под морковь желательно внести органические удобрения в виде перепревшего навоза или компоста, так как морковь любит азот, особенно на ранней стадии. Однако азота не должно быть слишком много.

Если почва кислая (кислотность ниже 5,5 PH), то осенью на грядку для моркови нужно внести известковые материалы. Например, мел, гашеную известь, доломитовую муку. Также прекрасно раскисляет почву и древесная зола. Кроме того, зола содержит огромное количество питательных элементов. Она полезна для растений благодаря большому содержанию калия, который делает корнеплоды сладкими и сочными. При выращивании моркови золу можно применять как удобрение в течение всего сезона.

Как применять древесную золу для моркови

Самый простой способ - это посыпать золой между рядами моркови перед поливом из расчета 2-3 горсти на один квадратный метр. Если делать такую легкую подкормку моркови один раз в 10-14 дней, к концу сезона морковь вырастет крупной и сладкой.

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Как вырастить вкусную морковь

Кроме калия, морковь нуждается в небольших дозах азота в почве практически до конца августа месяца. В качестве универсальной азотной подкормки, которая кроме азота также будет содержать и множество других макро- и микроэлементов, можно применять травяной настой.

Чтобы его приготовить, в 10 литрах воды нужно смешать скошенную траву и сорняки и добавить 100 г дрожжей. Закрыть ведро крышкой. В течение двух суток подкормка должна настаиваться на улице в тени.

Впоследствии 1 л полученного концентрированного раствора нужно залить в лейку и довести объем до 10 л. Такую подкормку достаточно делать один раз в три недели, а за месяц до уборки моркови ее необходимо исключить.

Борная кислота для моркови

Еще один микроэлемент, который сделает морковь сладкой и лежкой, это бор. Он способствует правильному формированию корнеплодов и увеличивает содержание в них каротина. Приготовить такую подкормку можно из борной кислоты, которая продается в каждой аптеке и стоит копейки.

В небольшом объеме горячей воды нужно растворить одну чайную ложку без горки порошка борной кислоты. Затем этот раствор необходимо довести обычной водой до 10 л.

Борную подкормку нужно лить в междурядья. Таким образом, микроэлемент попадет во все части растения.

Когда полить морковь борной кислотой

Подкармливать морковь раствором борной кислоты нужно не больше трех раз за сезон. Первая подкормка делается в момент начала образования корнеплодов, а затем еще один-два раза. Прекратить применять это удобрение нужно за три-четыре недели до сбора урожая.

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Ранее Главред писал, что категорически запрещено сажать рядом с морковью и кто ее идеальный сосед, а также что посадить рядом с огурцами, чтобы получить большой урожай.

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